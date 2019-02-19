الهيئة العامة للاوقاف – رابط التقديم على وظائف الهيئة العامة للاوقاف 1440 وظائف تقنية وادارية...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالوظائف الشاغرة في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض عن توافر وظائف شاغرة للعمل لديها، وظائف إدارية وتقنية شاغرة بمدينة الرياض.

نتابع مع حضراتكم اليوم تفاصيل وظائف الهيئة العامة للأوقاف، كذلك رابط التقديم على الهيئة العامة للأوقاف وظائف 1440، وكذلك الشروط الواجب توافرها في التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف.

الهيئة العامة للأوقاف

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توافر عدد معين من الوظائف الإدارية والتقنية الشاغرة بالمسميات التالية:.

مدير إدارة أمن المعلومات

مدير إدارة التحول الرقمي وذكاء الأعمال

مدير إدارة عمليات تقنية المعلومات

مدير إدارة التقنية والخدمات الإلكترونية

أخصائي تدريب وتطوير

مدير دعم المشاريع والشراكات

محلل أعمال

رئيس قسم المحاسبة العامة والأصول الثابتة

مراجع مالي

باحث قانوني الأنظمة واللوائح

مدير استثمار عقاري

وظائف الهيئة العامة للأوقاف

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف شروط معينة للتقديم عبر وظائفها الشاغرة وهي كالتالي:.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولن يسبق له العمل في جهات حكومية من قبل

الهيئة العامة للأوقاف وظائف 1440

يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل والشروط الخاصة بكل وظيفة على حدة من وظائف الهيئة العامة للأوقاف من خلال الروابط التالية:.

للإطلاع على المزيد من المعلومات الخاصة بوظيفة مدير إدارة أمن المعلومات من هنا

للإطلاع على المزيد من المعلومات الخاصة بوظيفة مدير إدارة التحول الرقمي وذكاء الأعمال من هنا

للإطلاع على المزيد من المعلومات الخاصة بوظيفة بمدير إدارة عمليات تقنية المعلومات من هنا

للإطلاع على المزيد من المعلومات الخاصة بوظيفة بمدير إدارة التقنية والخدمات الإلكترونية من هنا

للإطلاع على المزيد من المعلومات الخاصة بوظيفة أخصائي تدريب وتطوير من هنا

للإطلاع على المزيد من المعلومات الخاصة بوظيفة بوظيفة مدير دعم المشاريع والشراكات من هنا

للإطلاع على المزيد من المعلومات الخاصة بوظيفة محلل أعمال من هنا

للإطلاع على المزيد من المعلومات الخاصة بوظيفة رئيس قسم المحاسبة العامة والأصول الثابتة من هنا

للإطلاع على المزيد من المعلومات الخاصة بوظيفة مراجع مالي من هنا

للإطلاع على المزيد من المعلومات الخاصة بوظيفة باحث قانوني للأنظمة واللوائح من هنا

للإطلاع على المزيد من المعلومات الخاصة بوظيفة مدير استثمار عقاري من هنا

رابط التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف

يمكنكم الآن التقديم في الوظائف المعلنة من قبل الهيئة العامة للأوقاف، كمل يمكنكم متابعة بقية أخبار وظائف الهيئة العامة للأوقاف من هنا