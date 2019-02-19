تراند اليوم : تحميل لعبة ماي بلاي هوم مجانا .. تحميل ماي بلاي هوم البيت .. تنزيل Guide My PlayHome APK للموبايل...

تحميل لعبة ماي بلاي هوم مجانا ، تحميل ماي بلاي هوم البيت ، تنزيل Guide My PlayHome APK للموبايل اندرويد برابط مباشر، واليكم دليل دمية المسرح والمنازل لعبة بلدي PlayHome أن تظهر لك كيفية لعب هذه لعبة دمية للأطفال المجتمع مستشفى الأطفال دمية playhome. المستشفيات المحلية…

تخيل دمية طفلك حيث يمكن استخدام كل شيء حتى الحجرات, تليفزيون و دش. حيث يمكنك قلي البيض وتغذية الأسرة البيتزا. حيث يمكنك صب المشروبات ضربة فقاعات تتحول الأضواء.

تخيل دمية حيث القطع من المستحيل أن يخسر وكسر أبدا. على أن هذا للأطفال دمية الألعاب التي هي الدمى التي تنمو مع مرور الوقت ، حيث الجديدة والاكسسوارات الغرف تعطى لك مجانا.

تخيل في هذا دمية لعبة أطفال إذا كان بحيث حتى 2 سنة من العمر يمكن استخدامه بعد مفصلة بما يكفي للترفيه عن 8 سنوات من العمر.

تخيل الدمى التي يمكن أن تثير وياسر أطفالك لساعات أقل من سعر فنجان من القهوة….

PlayHome بلدي هو أفضل لعبة دمية. تفاعلا واسع ، يمكن للأطفال استكشاف واستخدام كل شيء في المنزل. الشخصيات تناول الطعام, النوم, دش, فرشاة الأسنان وغيرها. أريد الغرفة أن تكون أكثر قتامة ؟ إغلاق الستائر! يتوهم تغيير في الموسيقى ؟ البوب مختلفة CD في ستيريو!

يرجى ملاحظة ما يلي:

هذا هو دليل على PlayHome المستشفى ، شيمون الشباب هذا PlayHome المستشفى لديه فكرة عن كيفية اللعب.

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