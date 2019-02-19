انخفاض سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والعملات اليوم الثلاثاء 19-2-2019 | رصد لأحدث أسعار...

سعر الليرة التركية اليوم، حيث نتابع معكم سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني وبعض العملات العربية، حيث تمتلك الجمهورية التركية رصيد كبير من العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي، كما يبحث العديد من المواطنين العرب الآن عن أسعار صرف العملات وخاصة سعر صرف الليرة التركي بسبب زيادة حركة التجارة وكذلك السياحة خلال السنوات الأخيرة.

سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار والعملات

تعاود الليرة التركية في الأيام الأخيرة في تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية في مقابل العملة الأمريكية، وكذلك مختلف العملات الدولية بعد اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية والسياسية، التي ساعدت على وقف انهيار سعر صرف الليرة التركية الذي تعرضت له العملة خلال الأشهر الأخيرة، وكانت اسعار الليرة التركي اليوم على النحو التالي

العملة الأجنبية سعر المبيع مقابل الليرة تركية سعر الشراء مقابل الليرة التركي واحد دولار الأمريكي 5.3116 5.3101 واحد يورو أوروبي 5.9993 5.9968 الريال السعودي 1.4156 1.4150 الليرة السورية 0.010416 0.010204 الجنيه الاسترليني 6.8630 6.8576 الدينار الكويتي 17.4885 17.3515 الدرهم الإماراتي 1.4466 1.4460 الجنيه المصري 0.3029 0.3013 الدينار العراقي 0.0045 0.0044 الدينار البحريني 14.7483 13.6031 الريال القطري 1.4586 1.4576 الدينار الليبي 3.8221 3.8010 الريال العماني 13.9718 13.2638 الدينار الأردني 7.5096 7.4725 الدينار الجزائري 0.0448 0.0441 الدرهم المغربي 0.5566 0.5558

تحسن أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملات

تشهد العملة التركية خلال الفترة الأخيرة تحسن ملاحظ في سعر صرفها، وعادت الليرة للارتفاع مرة آخرى مقابل الدولار ومختلف العملات، بعد الانخفاضات الكبيرة التي قاربت حد الانهيار خلال شهر أكتوبر الماضي، وقد ارجع العديد من الخبراء السبب الرئيسي لهذا التحسن إلى حل بعض المشاكل السياسية مع الولايات المتحدة، كذلك ارتفاع الأرباح والدخل المتوقع للعديد من القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، ومن أبرزها توقعات ارتفاع نسب الصادرات وكذلك السياح الوافدين، مع توقعات باستمرار تحسن سعر الليرة التركي خلال الفترة المقبلة.

أسعار العملات في تركيا اليوم

تعرض سعر صرف الليرة التركية عصر اليوم لبعض من الانخفاض الطفيف في مستوى السعر مقابل مختلف العملات الدولية، لتحقق الليرة التركية خسائر ملاحظة في تداول منتصف اليوم.