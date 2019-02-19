ارتفاع أسعار العملات في السودان | الآن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية في السوق...

أسعار العملات في السودان اليوم، وذلك وفق آخر سعر صرف معلن للعملات الأجنبية مقابل سعر الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني، كذلك أحدث الأسعار للبيع والشراء من السوق الأسود، ومن أشهرها أسعار الجنيه اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والجنيه المصري وغيرها، ويشهد السودان خلال الفترة الأخيرة تفاوت واختلاف كبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.

أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم

تشهد أسعار بيع وشراء العملات في السوق الأسود داخل الجمهورية السودانية بعض الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة، وكانت الأسعار مع تعاملات اليوم على النحو التالي

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العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود الدولار الأمريكي 70.00 جنيه سوداني الريال السعودي 18.66 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 79.10 جنيه سوداني الدرهم الإماراتي 19.17 جنيه سوداني الريال القطري 19.20 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 90.30 جنيه سوداني الجنيه المصري 3.98 جنيه سوداني الدينار الكويتي 223.15 جنيه سوداني الريال العماني 149 جنيه سوداني الدينار البحريني 141.10 جنيه سوداني الدينار الليبي 35.20 جنيه سوداني الدولار الأسترالي 35.42 جنيه سوداني

أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم

يحافظ سعر الدولار في السودان اليوم داخل تعاملات البنوك على مستوى السعر المتداول منذ فترة، كذلك أسعار باقي العملات الدولية، وكانت أسعار صرف العملات في السودان اليوم بالبنك المركزي على النحو التالي

العملة شراء بيع الدولار 47.5000 47.7375 الين الياباني 0.4293 0.4314 الجنيه الاسترليني 61.2666 61.5729 الفرنك السويسري 47.2463 47.4825 الدولار الكندي 35.8261 36.0052 كرونة السويدية 5.1263 5.1519 الكرونة النرويجية 5.5076 5.5351 الكرون الدنماركي 7.1910 7.2270 الدينار الكويتي 155.3303 156.1070 الريال السعودي 12.6663 12.7296 الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 الريال القطري 13.0466 13.1118 الدينار البحريني 125.9279 126.5575 ريال عماني 123.3446 123.9613 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 اليورو 53.6532 53.9214

التضخم يؤثر على سعر الجنيه السوداني مقابل العملات

تشهد السودان وتحديداً مع انفصال الجنوب رسمياً عام 2011 أزمة اقتصادية، وذلك عند خسارة العديد من مصادر النفط التي حاز عليها الجنوب، وتصل تلك الخسارة إلى ما يزيد عن 75% من صادرات البترول، والتي كانت تساعد في دعم سعر الجنيه السوداني والميزان التجاري، وبدأ الارتفاع التدريجي في معدل التضخم ليصل إلى نحو 70%، وحاولت الحكومة السودانية حل المشكلة من خلال تحرير سعر صرف العملة السودانية، منذ عام تقريبا لكن الأمر ازداد سواءً، وفقد الجنيه السوداني المزيد من قيمته مقابل مختلف العملات الأجنبية.

ارتفاع أسعار العملات في السودان منتصف اليوم

ارتفاع كبير في أسعار العملات في تداول السوق الأسود، لكن في البنك المركزي السوداني حدث بعض التغيرات الطفيفة جدا في مستوى سعر العملات عن يوم أمس.