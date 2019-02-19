ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الأسود | أحدث أسعار تداول الدولار مقابل...

سعر الدولار اليوم في تعاملات السوق الأسود مقابل الجنيه السوداني اليوم، كذلك سعر الدولار مقابل الجنيه في مختلف البنوك السودانية والحوالات الفورية، في متابعة يومية لأحدث أخبار سعر العملة الأمريكية في السوان، وتشهد العملة الأمريكية في الأسواق السودانية اضطراب كبير في مستوى سعر البيع والشراء، تمتد منذ نحو العام عندما قررت الحكومة تحرير سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، ، وما أتبع ذلك من انخفاض كبير في قيمة الجنيه في تعاملات البنوك الرسمية، لكن الانخفاض الأكبر كان في سعر الجنيه السوداني داخل تعاملات السوق الموازية أو ما يعرف بأسم السوق الأسود.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الاسود

يبلغ سعر الدولار في السوق الأسود اليوم 70 جنيه سوداني، ويرتفع سعر العملة الأمريكية ليصل إلى 86 جنيه وذلك في تعاملات الشيكات الفورية والحوالات الواردة خاصة من السودانيين العاملين في الخارج، أما في تداول البنوك السودانية الرسمية فيبلغ سعر شراء الدولار 47.50 جنيه في مقابل 47.7375 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي يسود تعاملات مختلف شركات الصرافة في السوق السودانية.

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مكان المعاملة سعر شراء الدولار في السودان سعر بيع الدولار مقابل الجنيه السوداني السوق الأسود 70 0 الشيكات والحوالات الفورية 86 0 البنك المركزي السوداني 47.50 47.7375 شركات الصرافة 47.50 47.7375 بنك بيبلوس أفريقيا 47.5000 47.7375 البنك السعودي السوداني 47.5000 47.7375 بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 47.5000 47.7375 بنك النيل الأزرق المشرق 47.5000 47.7375 البنك السوداني الفرنسي 47.5000 47.7375 بنك التضامن الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك قطر الوطني الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الجزيرة السوداني الأردني 47.5000 47.7375 بنك فيصل الإسلامي السوداني 47.5000 47.7375 بنك المال المتحد 47.5000 47.7375 البنك الزراعي السوداني 47.5000 47.7375 البنك السوداني المصري 47.5000 47.7375 البنك الأهلي السوداني 47.5000 47.7375 بنك الثروة الحيوانية 47.5000 47.7375 مصرف السلام 47.5000 47.7375 مصرف التنمية الصناعية 47.5000 47.7375 بنك البركة السوداني 47.5000 47.7375 البنك العربى السودانى 47.5000 47.7375 بنك النيل 47.5000 47.7375 مصرف المزارع التجاري 47.5000 47.7375 بنك العمال الوطني 47.5000 47.7375 بنك أمدرمان الوطني 47.5000 47.7375 بنك أبوظبي الوطني 47.5000 47.7375 البنك العقاري التجاري 47.5000 47.7375 بنك النيلين للتنمية الصناعية 47.5000 47.7375 بنك تنمية الصادرات 47.5000 47.7375 بنك الإستثمار المالي 47.5000 47.7375 بنك آيفوري 47.5000 47.7375 بنك الشمال الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الساحل والصحراء 47.5000 47.7375 البنك الإسلامي السوداني 47.5000 47.7375 البنك الأهلي المصري 47.5000 47.7375 بنك أبوظبي الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك قطر الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الخليج 47.5000 47.7375

وعود من البنك المركزي بحل أزمة السيولة

تواجه البنوك السودانية أزمة في تلبية الطلب على العملات الأجنبية، وللعمل على حل تلك المشكلة صرحت مصادر من البنك المركزي بأنه يتم العمل الآن على ضخ سيولة مالية جديدة، ويتوقع العديد من تجار العملة العاملين في السوق الأسود حدوث تغيرات كبيرة في أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني، ويمكن أن يكون هذا التغيير أما بالسلب أو بالإيجاب، فلا أحد يعلم على سبيل اليقين هل يرتفع سعر الجنيه السوداني أو ينخفض عند حل أزمة الكاش، وكل هذه التوقعات في حالة صدق وتنفيذ تلك الأخبار الواردة من البنك المركزي.

الاضطرابات السياسية تؤثر على سعر الدولار في السودان

يشهد السودان منذ ما يزيد عن الشهر مظاهرات في عدة مناطق، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث يتخوف العديد من التجار والمواطنين من فكرة التخلي عن العملة الأمريكية التي لديهم، كذلك يزيد الطلب على الدولار في الأسواق الرسمية والموازية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في سعر الجنيه، وفي هذا الشأن يعمل البنك المركزي حالياً على دعم العملة السودانية، من خلال تلبية الطلب على الدولار في السودان عبر البنوك الرسمية.

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني عصر اليوم

زيادة في سعر الدولار عصر اليوم في السوق الأسود بالجمهورية السودانية، حيث خسر سعر الجنيه السوداني قيمته عند تداول يوم أمس بصورة ملاحظة، مع وجود تغيير كبير في مستوى السعر.