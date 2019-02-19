ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود | رصد حركة أسعار العملات الأجنبية في...

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم، ولا يزال سعر الجنيه السوداني اليوم في السوق الأسود يتعرض لبعض التقلبات اليومية، وذلك منذ قرابة العام بعد قرار الحكومة السودانية بتحرير سعر صرف الجنيه في البنوك، وما أتبع ذلك من ارتفاع كبير لأسعار مختلف العملات الأجنبية في السوق الرسمية والبنوك السودانية وأيضا في أسعار السوق السوداء الغير رسمية، كذلك ارتفاع أسعار المواد البترولية، حيث تحول الدولار الأمريكي والريال السعودي والجنيه المصري ومختلف العملات العربية والأجنبية التي يتزايد عليها طلبات الشراء من قبل المواطنين إلى سلعة تباع وتشترى، وتحقق للمتداولين بها في السوق الموازية أرباح طائلة.

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق الأسود

اتخذت الحكومة منذ أشهر قليلة قرار بتحرير كامل لسعر صرف الجنيه السوداني، على أن يتم تحديد هذا السعر عبر لجنه تشكل من قبل البنك المركزي ومندوبين لشراكة الصرافة وخبراء في المجال الاقتصادي، نتج عنه ارتفاع سعر الدولار في البنوك السودانية وكذلك السوق السوداء، وكانت أسعار العملات في السودان اليوم بالسوق الأسود على النحو التالي

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العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود الدولار الأمريكي 70.00 جنيه سوداني الريال السعودي 18.66 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 79.10 جنيه سوداني الدرهم الإماراتي 19.17 جنيه سوداني الريال القطري 19.20 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 90.30 جنيه سوداني الجنيه المصري 3.98 جنيه سوداني الدينار الكويتي 223.15 جنيه سوداني الريال العماني 149 جنيه سوداني الدينار البحريني 141.10 جنيه سوداني الدينار الليبي 35.20 جنيه سوداني الدولار الأسترالي 35.42 جنيه سوداني

سلطة الطيران المدني توضح حقيقة التخلي عن الجنيه السوداني

أعلنت في بيان صحفي لها سلطة الطيران المدني نشرته وكالة الأنباء الرسمية سانا، أن دورها يقتصر فقط بمتابعة تنفيذ القوانين المنظمة لحركة الطيران والملاحة الجوية، وليس من ضمن اختصاصاتها تحديد سعر الجنيه السوداني في الأسواق المحلية، وهو الدور المنوط بتحديده آليه صناعة السوق، والتي يشترك فيها البنك المركزي السوداني والصرافات ومجموعة من التجار.

كما استنكرت سلطة الطيران المدني في بيانها الاختلاف في تحديد سعر الدولار في السودان مقابل الجنيه، وذلك عند بيع تذاكر الطيران من قبل الشركات، فبعضها حدد سعر الدولار 150 جنيه، والآخر بسعر 200 أو 250 جنيه سوداني، دون الالتزام بالسياسة النقدية المتبعة من القطاع المصرفي.

ارتفاع سعر الدولار في السودان

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، وذلك بعد ارتفاع الدولار بقيمة جنيه سوداني واحد يوم أمس في التعاملات المسائية.