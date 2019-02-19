انخفاض سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية في السوق الأسود اليوم الثلاثاء 19-2-2019...

سعر الجنيه السوداني اليوم، فمتابعة أسعار العملات في السودان مستمرة عبر موقع عرب فور نيوز، حيث نستعرض سعر بيع وشراء العملة السودانية في مقابل الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي وبعض من أسعار العملات الأجنبية والعربية، وذلك داخل تعاملات السوق الأسود السوداني، ويشهد سعر الجنيه السوداني منذ عدة أشهر بعض الانخفاض الكبير، حين قررت الحكومة السودانية والبنك المركزي تحرير سعر الجنيه في مقابل الدولار ومختلف العملات الدولية.

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق الأسود

نجحت الحكومة السودانية في تحقيق هدفها من تحرير سعر صرف الجنيه، كذلك العمل على تقليل الفارق بين أسعار البنك المركزي السوداني والسوق الأسود، حيث تشهد حاليا العملة السودانية فارق طفيف بين السعر الرسمي في البنوك والسعر المتداول في السوق الموازية، وكانت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني ومختلف العملات في السوق الأسود اليوم على النحو التالي

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العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود الدولار الأمريكي 70.00 جنيه سوداني الريال السعودي 18.66 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 79.10 جنيه سوداني الدرهم الإماراتي 19.17 جنيه سوداني الريال القطري 19.20 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 90.30 جنيه سوداني الجنيه المصري 3.98 جنيه سوداني الدينار الكويتي 223.15 جنيه سوداني الريال العماني 149 جنيه سوداني الدينار البحريني 141.10 جنيه سوداني الدينار الليبي 35.20 جنيه سوداني الدولار الأسترالي 35.42 جنيه سوداني

تحرير كامل في أسعار صرف الجنيه السوداني

بعد أن اتخذت الحكومة السودانية قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه منذ نحو التسعة أشهر لكن بشكل جزئي، صدر قرار جديد من الحكومة في بدايات شهر نوفمبر 2018 يتم من خلاله تحرير سعر الجنيه السوداني بشكل كامل مقابل كل العملات الدولية، بعد أن كان يتدخل البنك المركزي السوداني يتدخل بصورة جزئية في أسعار الصرف من خلال وضع مؤشر عام لأسعار بيع وشراء العملات داخل البنوك السودانية.

شركات الطيران تتخلى عن الجنيه السوداني مقابل الدولار

أعلنت بعض من شركات الطيران العاملة داخل الجمهورية السودانية، عن تغيير العملة التي يتم من خلالها شراء تذاكر الطيران الخاصة بها، حيث سوف يتم التسعير بالدولار الأمريكي بدلاً من الجنيه السوداني، وبذلك توجه تلك الشركات ضربه اقتصادية مباشرة إلى سعر الجنيه السوداني في الأسواق مقابل العملات الأجنبية، بعد أن تخلت عن دعم العملة السودانية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة الآن.

انخفاض سعر الجنيه السوداني عصر اليوم

انخفاض تام في سعر الجنيه السوداني عصر اليوم، وذلك بعد الارتفاع الكبير في أسعار العملات يوم أمس، ليستمر الاضطراب في أسعار العملة السودانية منذ تعاملات صباح اليوم.