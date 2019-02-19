ارتفاع سعر الصرف اليوم في اليمن | الآن سعر الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ومختلف...

سعر الصرف اليوم في اليمن، ما زالت أصداء الانخفاض الكبير في أسعار صرف العملات في اليمن اليوم تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والسياسي، بعد أن حققت العملة اليمنية مكاسب ملاحظة مقابل الدولار والريال السعودي والعديد من العملات في السوق السوداء، وذلك نتيجة تدخل بعض الدول العربية من خلال تقديم الدعم النقدي للحكومة الشرعية، وقد يثير هذا الانخفاض الكبير والسريع في سعر الريال اليمني في نفوس بعض من المواطنين عن حقيقته، هل هو تحسن دائم أم أنه مجرد أسعار عملات مضاربة اقتصادية بين العديد من الإطراف المتنازعة على صدارة المشهد اليمني.

سعر الصرف اليوم في اليمن تعاملات السوق السوداء

وفق لأخر الأخبار الواردة من محلات الصرافة في الجمهورية اليمنية فإن أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني الكريمي كانت على النحو التالي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار مجرد مؤشرات اقتصادية لمستوى السعر، وقد تختلف قيمتها من منطقة إلى آخرى

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العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي` 600 605 الريال السعودي 159 160 الدرهم الإماراتي 161 162 اليورو الأوروبي 679 685 الجنيه الاسترليني 766 772 الدولار الكندي 381 392 جنيه مصري 32 33 الريال القطري 163 166 الدينار الكويتي 1964 1979 الريال العماني 1520 1550 الدينار الأردني 832 840 الدينار البحريني 1590 1602 الرنجت الماليزي 141 143 رمبي صيني 72 76 دينار جزائري 5 8 دينار ليبي 360 375 ليرة تركي 105 107 روبية هندي 8 100 بير أثيوبي 20 22 فرنك سويسري 486 510 دولار أسترالي 662 678

القطاع الاقتصادي يزيد أزمة أسعار الصرف في اليمن

تتعرض مختلف المجالات الاقتصادية في اليمن لشبه توقف تام، وذلك نتيجة الاضطرابات السياسية والحرب الأهلية الدائرة منذ عدة سنوات، أدى كل ذلك إلى توقف صادرات النفط، والتي كانت تساهم في دعم سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، كذلك توقف كافة القطاعات الإنتاجية داخل الدولة، وأصبح أكتر من نصف المواطنين في اليمن يعتمدون على المساعدات الدولية.

فشل البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف في اليمن اليوم

ما يزيد الأمور سوء هو عدم قدرة البنك المركزي على التحكم في سعر الصرف في اليمن اليوم، وخاصة أسعار الدولار والريال السعودي مقابل العملة اليمنية في السوق الموازية، واتجه البنك إلى طباعة المزيد من الريال اليمني في روسيا، وهو الأمر الذي سوف يؤدي في النهاية إلى مزيد من الارتفاع في سعر الصرف في اليمن لمختلف العملات الأجنبية.

ارتفاع سعر الصرف في اليمن مساء اليوم

تعرضت أسعار صرف العملات في اليمن عصر اليوم لارتفاع ملاحظ في مستوى سعر البيع والشراء مقابل الريال اليمني، لتفقد العملة اليمنية بعض من قيمتها في تداولات منتصف اليوم.