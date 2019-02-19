القمر الثلجي الأكبر في 2019

ينتظر الآلاف من الفلكيين والمتابعين ظهور القمر الثلجي العملاق مساء اليوم الثلاثاء، حيث سيظهر القمر مكتملاً وفي مداره الأقرب إلى الأرض على بعد 365800 كيلومتر.

وسيكون القمر العملاق أكبر بنسبة 14% بينما يكون أكثر سطوعاً بنسبة 30% من القمر العادي عندما يكون في أبعد نقطة له عن الأرض، أي عندما يكون على مسافة 405500 كيلومتر، وفقاً لـ "سكاي نيوز".

ويعرف القمر العملاق في فبراير إلى جانب كونه قمر الثلج العملاق أيضاً، بأنه قمر الجوع نظراً لأن الثلوج في هذا الشهر تكون الأكثر غزارة وتأتي مع نهاية فصل الشتاء حيث يكون الطعام نادراً.

بالإضافة إلى ذلك فإن القمر الثلجي العملاق سيكون ثاني قمر عملاق على التوالي بعد قمر الذئب الدامي العملاق الذي صادف ظهوره الحادي والعشرين من يناير الماضي.

ويبلغ القمر أقرب نقطة له من الأرض في الساعة 9:06 صباحاً بحسب توقيت غرينيتش، بينما يكون أكثر اكتمالاً في الساعة 3:53 مساء، على الرغم من أنه سيكون مرئياً بعد ظهوره في الساعة 5:11 مساء.

يشار إلى أن القمر العملاق المقبل في 21 مارس، ويطلق عليه اسم "القمر الدافئ المكتمل".