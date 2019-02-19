نيتفلكس توقف اثنين من مسلسلاتها وتطلق ديزني بلس

كشفت شركة إنتاج البث الرقمي نيتفلكس، إلغائها لمسلسلي ذا بانيشر وجيسيكا جونز من منصتها، وكلاهما مستوحيان من قصص "مارفل" الهزلية تزامناً مع إطلاق شركة ديزني المالكة لها، لخدمة بث خاصة بها، هي ديزني بلس.

وألمح رئيس "مارفل تي في"، جيف لوب، في رسالة إلى جمهور مارفل، بشأن احتمالية عرض المسلسلات الملغية في شبكة بث جديدة بدلا من نيتفلكس، بحسب موقع "سبوتنيك".

وقال لوب: "ربما قررت شريكتنا نيتفلكس ألا تستمر في سرد حكايات هذه الشخصيات العظيمة ولكنكم تعرفون أن مارفل أفضل من ذلك".

وسبق لـ نيتفلكس أن ألغت مواسم 3 مسلسلات تابعة لمارفل خلال الأشهر الماضية، هي لوك كيج وآيرون فيست وديرديفيل.

وذكرت نيتفلكس في البيان الصادر اليوم، أن الموسم الثالث والأخير من مسلسل جيسيكا جونز سيعرض في وقت لاحق من العام الحالي.