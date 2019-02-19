شاهد: ياسمين صبري ترتدي الحجاب وتتشبه بالسعوديات

خرجت الفنانة المصرية ياسمين صبري، على متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي الحجاب.

وظهرت ياسمين صبري في مقطع فيديو نشرته على حسابها في تطبيق "سناب شات"، وهي تقوم بتجربة ارتداء الحجاب في جلسة خاصة مع صديقاتها، حيث لاقى الفيديو رواجاً كبيراً بين متابعيها.

وخلال ارتدائها الحجاب سألت صبري، إن كانت تشبه ملامحها المصريات أم لا، إذ شبهت صديقاتها أنها تشبه السوريات أو اللبنانيات.

ولكن أكدت ياسمين صبري أنها ليست شقراء كاللبنانيات والسوريات، بل ترى أن ملامحها تشبه أكثر النساء السعوديات، ووجهت التحية للسعوديين، بإرسال قبلة لهم في نهاية الفيديو.