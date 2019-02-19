ظهور سن ضخم لرضيعة في فمها

رحبت عائلة أمريكية بولادة طفلتهم الأولى، وسط استقبال حافل لها، ولكن فرحتهم لم تكتمل حينما ظهر سن ضخم بشكل مفاجئ للرضيعة أفيري بعد ولادتها بأيام.

وأكدت الأم بيثاني جرين بأن السن يكبر يوماً بعد يوم، حتى أصبح الآن ضخم للغاية ولا يفضل الأطباء إزالته، رغم مرور عدة أشهر على الطفلة التي تبلغ اليوم 4 شهور، حسب رائج.

في حين أن الطفل العادي يظهر أول سن لديه في عمر 4 إلى 7 شهور على أقل تقدير لكن طفلتها لم تكن تجاوزت الأسبوع بعد وهو ما جعلها تشعر بالخوف.

وبعد الذهاب بالرضيعة لعيادة طبيب الأسنان اكتشفت الأم أن الطفلة تعد واحدة من الحالات النادرة التي يولد فيها الأطفال بأسنان يطلق عليها الأطباء الأسنان الولادية، حيث يولد بعض الأطفال بسن أو أكثر وبذلك أصبحت هذه الطفلة أصغر مريضة في عيادة أطباء الأسنان.

و يعتبر الأطباء أن أسنان الولادة جزء من الأسنان اللبنية لذلك لا يجب التخلص منه وفي حالات نادرة جدًا تكون أسنان الولادة أسنان إضافية.