كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مي عمر توشك على الانتهاء من تصوير "ولد الغلابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومى عمر وإنجى المقدم وهبة مجدى وإدوارد وكريم عفيفى وسامية الطرابلسى وصفاء الطوخى وفايق عزب وهادى الجيار وريم سامى وعفاف رشاد. ويسجل "ولد الغلابة" التعاون الأول بين أحمد السقا والمؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد سامى، ويعود به "السقا" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله "الحصان الأسود" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد خالد موسى.

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