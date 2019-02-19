تراند اليوم : تحديث لعبة ببجي أخر إصدار 2019 تحديث لعبة pubg الجديد تحديث لعبة pubg كامل

تحديث لعبة ببجي أخر إصدار 2019 تحديث لعبة pubg الجديد تحديث لعبة pubg كامل تحميل لعبة ببجي موبايل للأندرويد والأيفون أخر تحديث كاملة أون لاين برابط مباشر هو موضوع اليوم, أهلاً ومرحباً بكم أعزائي متابعي وزوار موقع ترايد سوفت للبرامج والتطبيقات والألعاب المجانية بعد ظهور لعبة pubg المشهورة التي ظهرت منذ وقت صغير على الإنترنت وإنتشرت بين عدد كبير من المستخدمين وأصبحت اللعبة الأكثر تحميلاً على المتاجر الإلكترونية سواء هواتف الأندرويد أو هواتف الأيفون فقد تم تحميل لعبة بوبجي موبايل من على متجر جوجل بلاي أكثر من 100 مليون مرة ولكن هذه اللعبة كبيرة الحجم لا يمكن تحميلها على جميع هواتف الأندرويد تلعب على الهواتف ذات الإمكانيات المتوسطة والعالية فقط, ومتوفرة أيضاً على متجر أيتونز لهواتف الأيفون والأيباد والأيبود وقد تم تحديث هذه اللعبة من خلال شركة PUBG Corporation التي قامت على تحديث اللعبه لكي تعمل على أجهزة الكمبيوتر وتنتشر بين باقي المستخدمين في جميع أنحاء العالم فهي من أقوى ألعاب الإثارة والقتال حيث يكون البقاء فيها للأقوى الذي يقوم بالقضاء على الأعداء في ساحة المعركة كما أنها لعبه مليئة بالأسلحة وأساليب القتال المتنوعه ويوجد بها حوالي 100 لاعب في الجيم الواحد, لعبة PUBG MOBILE للأندرويد التحديث الأخير الذي يعمل على الهاتف بدون أي مشاكل ويمكنك اللعب مع جماعة أو فردي وقد تم تقييم هذه اللعبة على متجر بلاي من خلال أكثر من 9 مليون مستخدم لهواتف الأندرويد وذلك لأنها لعبة مميزة حقاً جذبت ملايين الأشخاص من على مواقع التواصل الإجتماعي وأغلب مستخدمي الهواتف الذكية يقومون بلعبها حيث يكون البقاء في هذه اللعبة لأخر شخص يبقى إلى النهاية, في هذا الموضوع سوف نتحدث بشكل مفصل عن تحديث لعبة ببجي موبايل للأندرويد PUBG MOBILE أخر إصدار برابط مباشر كما سنوضح كيفية تحميل اللعبة وسنقوم بشرح الأدوات والخصائص الجديدة التي تم إضافتها إليها.

ما هي لعبة بوب جي PUBG MOBILE للموبايل الأندرويد :-

تعد لعبة PUBG من الألعاب المجانية بالكامل التي يمكنك تحميلها بدون دفع أي رسوم أو إشتراك كما أنها تعمل باللغة العربية وكثير من اللغات الأخرى التي جعلت اللعبة تنتشر بين عدد كبير من المستخدمين حول العالم ففي السنوات الأخيرة إنتشرت ألعاب Battle Royal بين كثير من الأشخاص وصلت لعبة باتل جراوند هي الأكثر إهتمام بالواقعية وتم إصدار نسخة منها الهواتف الأندرويد والأيفون والكمبيوتر وبعد نجاح شركة Tencent Gaming Buddy قاموا بإصدر لعبة ببجي لجميع الأجهزة وقد عملت هذه الشركة جاهدة لكي تحسن من مستوى اللعب وتجعل هذه اللعبة صغيرة لا تستهلك موارد الجهاز وتجعلك تمر بفضل المغامرات والمهام لكي تصل إلى المراحل النهائية, لعبة PUBG هي إختصار كلمة playerunknown’s battleground وهي لعبة مفتوحة المصدر تحتاج إلى إنترنت ويمكنك لعبها أونلاين مع مجموعة من أصدقائك حتى تصل إلى المرحلة النهائية منها, تعتبر لعبة بوبجي من أكثر الألعاب إنتشاراً على الهواتف الذكية في الفترة الأخيرة وقد إشتهرت هذه اللعبة منذ الإنطلاق الأول لها في مارس 2017 ولكن في عام 2018 تم تطوير اللعبة وإضافة أسلحة وذخائر وأدوات تساعد اللاعبين وتم تطوير تقنية اللاعب حتى يمكنك اللعب الفردي أو داخل جماعة لكي تصل إلى المرحلة النهائية وتفوز وتحصل على أعلى المستويات.

كيفية تحميل لعبة PUBG MOBILE للأندرويد أخر إصدار مجاناً :-

طريقة تحميل وتنزيل لعبة ببجي لهواتف الأندرويد سهله جداً لا تحتاج إلى تعلم مسبق حيث يمكنك بعد النزول إلى أسفل هذا الموضوع الضغط على الأيقونة المكتوب عليها " التوجه إلى صفحة التحميل " بعد ذلك سوف تنتقل إلى الصفحة الموجود بداخلها رابط تحميل اللعبة إنتظر قليلاً حتى يتم تجهيز الرابط بعد ذلك قم بالضغط عليه وسوف تنتقل إلى متجر Google Play, بعد ذلك تقوم بالضغط على تثبيت وسوف يعرض عليك رسالة مكتوب فيها أن هذا التطبيق كبير جداً لذا يمكنك إستخدام شبكة واي فاي لكي تقوم بالتنزيل تقوم بالضغط على المتابعة بعد ذلك تنتظر قليلاً حتى يتم الإنتهاء من تنزيل لعبة ببجي ومن ثم تقوم بالضغط على " فتح " كما هو موضح في الصورة التي أمامك لكي تجد اللعبة موجودة على هاتف الأندرويد الخاص بك.

تنزيل لعبة PUBG MOBILE للأندرويد التحديث الأخير :-

لعبة بابجي من أفضل الألعاب التي تمكنك من سحق الأعداء وهي لعبة رسمية متوفرة مجاناً على المتاجر الإلكترونية وتمكنك من الدخول إلى المعارك والقضاء على الأعداء ويوجد بها خصائص كثيرة منها.

التحكم الكامل في اللعبة : يوجد داخل لعبة ببجي موبايل 100 لاعب يهبطون من خلال طائرة بإستخدام مظلة علي جزيره مساحتها 8x8 كيلو متر ويجب على كل لاعب إختيار الأسلحة والإستيلاء على المركبات وتحديد الموقع وهزيمة اللاعبين الأخرين في ساحة المعركة حيث تكون مجبر على التواجد في منطقة اللعب بعد ان تقوم بركوب الطائرة والإستعداد للهبوط والدخول إلى البيوت ونهب الغنائم والحصول على الأسلحة وجميع اللوازم التي تبقيق على قيد الحياة وتفوز على جميع اللاعبين.

الجودة والدقة العالية : تم تطوير رسومات الجودة ودقة الصوت وتوفير تجربة بصرية رائعه تمكنك من معرفة التفاصيل الدقيقة وتجعل لعبة ببجي واقعية بالإضافة إلى الخريطة التي تظهر لك فريقك وتمكنك من التعرف على الأشخاص الذين يقومون بإطلاق النار عليك ولكي تشعر بأنك في وسط المعركة حيث يقوم كل لاعب بالتحدث مع زميلة في الفريق بصوت عالي وبإستخدام مؤثرات صوتية تم إضافتها لكي تجعل اللعبة أكثر واقعية.

الأسلحة والسيارات المطورة : سوف تجد مجموعة من الأسلحة النارية والقذائف الواقعية التي تجعلك تقوم بإطلاق النار على أي شخص يظهر أمامك وتمكنك من قتل أعدائك بالإضافة إلى السيارات التي يمكنك الإستيلاء عليها والدراجات النارية والشاحنات والقوارب التي تمكنك من مطاردة أعدائك وتقوم بالهروب لكي لا يتم قتلك وتكون أنت وفريقك من المحترفين داخل لعبة بوب جي التي تمكنك من جمع أصدقائك في فريق وتنسيق خطة للمعركة من خلال الدردشة الصوتية.

كيفية التسجيل داخل لعبة PUBG MOBILE للأندرويد بالصور :-

طريقة الدخول والتسجيل داخل لعبة ببجي بسيطة جداً وتتلخص في خطوات سهله يمكن معرفتها من الآتي.

الخطوة الأولى : بعد أن تقوم بتحميل اللعبة كما ذكرنا في فقرة سابقة وبعد أن تقوم بفتح اللعبة سوف تنتظر قليلاً حتى يتم الإنتهاء من فتح اللعبة بعد ذلك سوف يتم عرض صفحة عليك بها سياسة الخصوصية وإتفاقية المستخدم سوف تقوم بتحديد النقط الخضراء الخاصه بالإتفاقيه والخصوصية وهي " لقد قراتها ووافقت عليها " بعد ذلك تقوم بالضغط على " More " كما هو موضح أمامك.

الخطوة الثانية : بعد ذلك سوف يتم فتح صفحة جديدة تقوم من خلالها بإختيار الشخصية التي تناسبك وتقوم بإختيار الوجه والشعر واللون وتحديد إذا كنت ذكر أو أنثى وتحديد العلم وإختيار إسم مستخدم مناسب لا يزيد عن 7 حروف, بعد ذلك تقوم بالضغط على إنشاء لكي تنتقل إلى الخطوة التي تليها.

الخطوة الثالثة : سوف يتم فتح نافذة جديدة إليك وهو سؤال موضح أمامك في الصورة يقولك " إلى أي مدى أنت على علم ومعرفة بألعاب إطلاق النار؟ تقوم بإختيار إذا كنت مبتدئ أو خبير أو محترف بعد ذلك تقوم بالضغط علي حسناً لكي تحصل على مكافأة وتقوم بالدخول إلى لعبة بوبجي الجديدة.

الخطوة الرابعة : سوف تنتقل إلى لعبة بابجي وسوف تقوم بإختيار الوضع والأماكن التي تريد الدخول إليها وإختيار الخريطة ومن ثم إختيار القارة ويمكنك تعيين لغة عند البحث عن أي مباراة وإختيار الفريق الذي يناسبك لكي تبدأ داخل لعبة PUBG MOBILE على اتم إستعداد أنت وفريقك المفضل.

شرح مفصل عن تحديث لعبة PUBG MOBILE للأندرويد :-

إذا ما دخلنا إلى لعبة بوب جي موبايل للأندرويد سوف نجد كثير من الأدوات والخصائص التي يمكن الإستفاده منها داخل اللعبة ومن ضمن هذه الأشياء هي.

الواجهة الرئيسية للعبة : سوف نبدأ في واجهة لعبة ببجي حيث يمكنك الإبلاغ والدخول إلى قسم التدريب أو الدخول إلى الإعدادات والإحتفاظ بالرسائل ومركز الهدايا سوف تجد المخزون وهو يتضمن اللبس والأسلحة والتعرف إلى الأسلحة الجديدة التي يمكنك شرائها والتي منها الأسلحة التي تسبب ضرر في الطلقة الواحدة ويمكنك تحديد سرعة إطلاق النار وتحديد الذخيرة والدخول إلي الموسم 4 والتعرف على مكافئات الموسم, كما ستجد الفعاليات اليومية ويمكنك تشكيل فريق وجمع كرات الثلج والدخول إلى الصناديق وشراء ملابس جديدة.

الإعدادات المتنوعة : هناك إعدادات أساسية منها أنه يمكنك ربط حسابك على اللعبة بحساب فيس بوك وتويتروالتحكم في لون شعار التحديد وتفعيل أو تعطيل وضع طلق البندقية وتبديل النطق السريع والنظر بسرعة وإطلاق النار والتحكم في الرسومات حيث يمكنك تقليلها إذا كان الجهاز سخن للغاية أو كانت البطارية منخفضة ويمكنك التحكم في الدقة وتغيير الألوان وتفعيل خاصية مضاد التشويش والتحكم في السطوع وفى إعدادات الشاشة فهناك عناصر خاصه بالتحكم في الأزرار وفي السرعة والحساسية ويمكنك إلتقاط البنادق القناصة والرشاشات والمسدسات وتحديد سرعة الإلتقاط بالإضافة إلى التحكم في الصوت وفي واجهة المستخدم والدردشة مع أصدقائك داخل اللعبة.

تغيير اللغة : من ضمن الأشياء التي تم إضافتها إلى التحديث الجديد من لعبة بوب جي موبايل أنه تم إضافة اللغة العربية إلى اللعبة, ويمكنك تحديد لغة الدردشة أنت وأصدقائك والتحكم في الصوت والتواصل مع أصدقاء داخل اللعبة وتفعيل الرسائل التي تمكنك من الدخول إلى السيارة والبحث عن المركبات والذهاب إلى المناطق الأمنه وإغلاق وتشغيل بدء الدردشة الصوتية هذا وأكثر سوف تجده داخل لعبة PUBG MOBILE التي تعمل بالعربية مجاناً بالكامل بدون دفع أي رسوم ويمكن تشغيلها على هواتف الأندرويد وهواوي واتش تي سي وال جي ولينوفو وهواتف سامسونج جلاكسي بمختلف أنواعها بالإضافة إلى الأيفون والأيباد والأيبود وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز.

البيانات والمعلومات : تستطيع الدخول إلى معلوماتك الأساسية حيث يمكنك تغيير المظهر والتحكم في الإعدادات بالكامل ووضع صورة خاصه بك والإنضمام إلى العشيرة ومعرفة تقييم الموسم والتصنيف والإحصائيات التي منها معدل القتل لمعرفة حالات القتل والجولات التي فزت بها وعدد الطلقات وأفضل المراحل التي كنت فيها على قيد الحياة ومعرفة النتائج المهنية وبطاقات اللاعب حيث تمكنك البحث عن زميلك في الفريق وتحديد وقت الإتصال بالإنترنت ومعرفة الإنجازات التي قمت بها داخل اللعبة والمباريات التي خضتها والمكافأت التي حصلت عليها.

الأصدقاء والطلبات : سوف تتمكن من معرفة الأصدقاء داخل اللعبة وإضافة بعض الأصدقاء والدخول إلى قائمة الطلبات وإدارة المجموعات وعمل حظر لبعض الأشخاص, تستطيع معرفة ملفات تعريف اللاعبين معك والتصنيف والوضع وعدد مرات الإجابة الأخيرة ويمكنك طلب إتصال عند وصول مدى التعاون إلى 100 مع صديق ومعرفة كيفية رفع التعاون وكيفية تكوين فريق مع أصدقائك وتغيير العلم وإضافة صديق لك من خلال البحث المتقدم الموجود داخل PUBG MOBILE الذي يقترح عليك أصدقاء جدد وكثير من الأشياء الأخرى الموجودة داخل هذا القسم.

الجوالات التأهيلية : يمكنك معرفة عدد القتل والتصنيف وإسم الطاقم وتحديد القارة التي تبحث بداخلها والدخول إلى الجدول الزمني ومعرفة نوع المباراة حيث تكون هناك مباريات تأهيلية متاحة في نفس الوقت وتستطيع معرفة تسجيل النقاط والنتائج النهائية ويمكن للفرقة المشاركة في 12 مباراة مع العلم أن أفضل 100 فريق يمرون إلى الجولة الجماعية يوجد هناك أيضاً التصفيات والجوالات النهائية حيث تشارك الفرق ال20 المتبقية في 4 مباريات ويتم إحتساب النتائج النهائية وفقاً لحالات القتل والترتيب ويتم تصنيف الفرق على أساس النتائج في ال4 مباريات حتى يصبح أفضل فريق بطل التحدي النهائي.

الواجهة الداخلية : سوف تكون قادر بعد الدخول إلى اللعبة من التحكم في الإعدادات والدخول إلى فريق وتجميع فريق من الأصدقاء لكي تقوم بعد ذلك بتحديد مكان النزول فعلى جميع اللاعبين التوجه إلى الطائرة التي تسير في خط مستقيم بعد ذلك يمكن القفز من المكسورة التي تضم 100 لاعب بعد ذلك يتم إستخدام المظلات حتى لا تسقط قتيلاً على الأرض والنزول إلى المباني والبيوت لجمع الأسلحة والذخائر والأشياء التي تبقيك على قيد الحياة, يمكنك التحرك داخل المنازل أو النزول إلى المياة والسباحة ومعالجة أصدقائك في حالة إذا تم اطلاق النار على أحد منهم.

التحديثات الجديدة التي تم إضافتها إلي لعبة PUBG MOBILE :-

تم تحديث هذه اللعبة وإضافة كثير من الأشياء التي كان يحتاج إليها المستخدمين ومن هذه الأدوات والخصائص الجديدة ما يأتي.

تم إضافة خريطة فيكندي وهي خريطة ثلجية بطول 6x6 كيلو متر تمكنك من مشاهدة العدو بصورة واضحة.

تم إضافة دعم اللغة العربية حيث تعمل لعبة بوب جي عربي مجاناً برابط مباشر على جميع الهواتف الذكية.

تم إضافة مظهر Snow إلى قائمة اللعبة الرئيسية بالإضافة إلى التوفيق عبر الخادم التي تمت إضافتها.

تم إضافة نظام الإنتهاء من ترقية الأسلحة النارية وإضافة مكافئة الإنفاق الموسم داخل لعبة ببجي الجديدة.

يمكن للاعبين الإبلاغ عن أي شيء داخل اللعبة أثناء المشاهدة بعد الموت حيث يمكن الإبلاغ عن أي محتوى غير مناسب.

ملخص تحديث لعبة PUBG MOBILE للأندرويد برابط مباشر :-

لعبة ببجي موبايل للأندرويد التحديث الأخير لقي إعجاب كثير من الأشخاص كما تم إضافة خصائص جديدة إليها منها.

الواجهة الجديدة : وهي عندما تقوم بفتح اللعبة سوف تجد الواجهة مختلفة بعض الشيء تغيير واجهة ثلجية.

الخريطة الجديدة : سوف تتمكن من الدخول إلى خريطة فيكندي التي ستجدها مغطاة بالثلج تماماً.

السفر عبر الثلج : سوف تجد عربة الثلج التي تمكنك من السفر والتنقل داخل الأماكن بكل سهولة.

البنادق الهجومية : تم تحديث البنادق الهجومية حيث يمكن الحصول على ملكة البنادق M762 التي تقتل العدو.

مميزات لعبة PUBG أخر تحديث للموبايل مجاناً :-

لعبة مجانية بالكامل : تستطيع تحميل وتنزيل لعبة PUBG للأندرويد مجاناً برابط مباشر بدون دفع أي رسوم أو إشتراك وهي متاحة لجميع الأشخاص على المتاجر الإلكترونية مجاناً حيث يمكنك تحميل PUBG Apk برابط واحد لجميع الهواتف الذكية.

الأساليب القتالية : يوجد الكثير من الأساليب القتالية التي منها الأسلحة الواقعية والوظائف والخيارات المتعددة لإطلاق النار والقضاء على العدو كما تعمل الأسلحة بمحرك قوي يقوم على توفير أفضل تجربة تجعل اللعبة واقعية ويسمى Unreal Engine 4.

دعم الأجهزة : لعبة ببجي موبايل تدعم جميع أنظمه تشغيل أندرويد فهي تعمل على سامسونج جلاكسي وسوني وهواوي وأوبو وlg ولينوفو وتعمل على أنظمة هواتف الأيفون والأيباد والأيبود وعلى أجهزة الماك ويمكن تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر ويندوز 10 أحدث إصدار.

اللعب أونلاين : من أفضل المزايا الموجودة في لعبة PUBG MOBILE أنه يمكنك التواصل مع اللاعبين من خلال اللعب أونلاين فهي لعبة مفتوحة يصل عدد اللاعبين فيها الى 100 لاعب في كل جولة, كما أن بها مراحل ودوريات ويتم تحديث بصفة مستمرة.

التحديث المستمر : يتم تحديث لعبة ببجي موبايل بإستمرار كما تم إصلاح جميع المشاكل التي كانت موجودة في الإصدار السابق وتم إضافة سيارات جديدة وأسلحة متنوعة ومضادات الرصاص وإصلاحات أخرى وفي حاله إذا كان لديك أسئلة أو إستفسار يمكنك التوجه إلى خدمة العملاء.

دعوة الأصدقاء : تستطيع تكوين خطة أنت وفريقك من خلال الدردشة الصوتية وإستخدام هذه الخطة في عمل الكمائن, كما يمكن التحكم الكامل في التأثيرات الصوتية وتستطيع دعوة الأصدقاء لك على اللعبة لكي تقوم بتكوين فريق مكون من أربعة لاعبين أنت واحد منهم.

التقنية العالية : لعبة PUBG من الألعاب الحماسية التي تتمتع بألوان جذابه ويوجد بداخلها أسلحة متنوعة تجعل اللعبة أكثر واقعية بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية المجسمة والجودة المرتفع وإستخدام الأسلحة والإستمتاع بالقيادة والتعاون مع فريقك في قتل الأعداء.

تدعم اللغات : تم إضافة اللغة العربية في التحديث الجديد للعبة لكي تنتشر على أوسع نطاق في الوطن العربي وتضم أكبر عدد من المستخدمين وتكون اللعبة الأولى التي تقوم بتوفير جميع الخصائص والأدوات والمزايا التي يستفيد منها المستخدم مجاناً وحتى يسهل التعامل مع اللعبة.

كانت هذه مراجعة كاملة لمميزات وأدوات وإستخدام وتحميل لعبة ببجي PUBG الحديثة كاملة للأندرويد والأيفون عربي مجاناً ، إذا واجهت أي مشكلة أو كان لديك أي إستفسار أتركه بتعليق بالأسفل وسوف نوافيك بالرد في أقرب وقت ممكن، كما يمكنك تحميل المزيد من البرامج والتطبيقات والألعاب للأندرويد والأيفون والكمبيوتر من هنا.

معلومات حول ملف تحميل لعبة PUBG MOBILE للأندرويد مجاناً :-

إسم اللعبة : PUBG MOBILE.

الشركة المطورة : Tencent Games.

حجم اللعبة : 1.5 جيجابايت.

ترخيص الإستخدام : مجاني بالكامل.

الأنظمة المتوافقة : Android, IOS.

رقم الإصدار : V 0.10.0.1.10129

القسم : ألعاب موبايل.

اللغة : العديد من اللغات.

تاريخ التحديث : 02 يناير 2019.

تحميل لعبة ببجي موبايل كاملة عربي أخر اصدار مجاناً Download PUBG MOBILE Apk :-

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