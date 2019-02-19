تراند اليوم : تفسير رؤية القط في المنام ... (تفسير الاحلام لابن كثير - تفسير الأحلام للنابلسي)

رؤية القطط في لاحلام تعتبر من أكثر الاحلام التي يراها النائم في المنام ، بغض النظر عن مشاعر الشخص تجاه هذه القصص سواء ان كان يحب القطط أو يخاف منها ، فما هو تفسير حلم رؤية القطط بأنواعها وأشكالها في المنام ؟!.



خلال السطور التالية؛ سنتعرف معاً إلى رمز القطة في المنام، من خلال تفسير رؤية القطة في البيت ورؤية طرد القطط من المنزل، وتفسير معنى القط الأسود والأشقر والقطة البيضاء في المنام، إضافة إلى تفسير رؤية ضرب القطة وقتل القطط في المنام وغيرها، ذلك بالاعتماد على أهم كتب تفسير الأحلام.

القطة في المنام قد تدل على السارق واللص!

يقول ابن سيرين في تفسيره لرؤية القطة في المنام أن القطط أو الهررة أو السنور في الحلم قد تدل رؤيتهم على اللصوص من أهل المنزل أو من خارجه، وأوَّلها البعض بالحارس، والقطة الأنثى في المنام امرأة مخادعة، وكل ضرر يصيب الرائي كعضة القطة في المنام أو خدشها أو ما شابه إنما يدل على خيانة الحارس أو المؤتَمَن.

والقطة تدل على طالع الإنسان من السنة التي يرى فيها الحلم على قول ابن سيرين، فالقطة الأليفة الهادئة تدل على سنة فيها فرح وسعادة، فيما تدلالقطة الوحشية في المنام على التعاسة والنكد، وكلما ازداد ضررها ازداد هم الرائي في سنته تلك والله أعلم، وهذا كل ما جاء عن ابن سيرين في باب القط والسنور.

أما الشيخ النابلسي فيقول أن القط في المنام قد يدل على الكتاب والصحيفة لقوله تعالى في سورة ص ((وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ)) وذلك أن القط في اللغة العرب يعني أيضاً الصحيفة المكتوبة.

وتدل القطط في الحلم على جفاء الأهل أو الخيانة أو السرقة، وربما دلت رؤية القطط في المنام على المتلصصين الذين يسترقون النظر والسمع، وربما النفاق، وما يحسم المعنى هو حال الرائي وتفاصيل الرؤيا والله أعلم بما كان وبما يكون.

ويرى الدليمي في كتابه عالم الأحلام أن دلالة القطة في المنام قد تغيرت في العصر الحديث، فكانت القطة في الحلم تدل على الشعور بالوحدة والليل الموحش ولطالما كانت القطط رمزاً للشر أو الموت أو الشيطان، لكنها أصبحت تعبر عن الحظ السعيد.

وتضيف مفسرة الأحلام في حلوها أن القطة في المنام إنما تدل على اللصوص والجن، وقد تدل على الولد المرح وعلى اللعب واللهو.

تفسير رؤية ألوان القطط في المنام :-

أن تحلم أنك فقدت قطك فهذا يسلط الضوء على روح مستقلة. انت بحاجة إلى السماح لنفسك أن تكون حرا والا تسمح لأي شخص أو أي شيء بإعاقة تقدمك. الحلم أن القط يعضك يرمز إلى الإناث المتسلطة. ربما تأخذ دون ان تعطي. قد تعبر عن بعض الخوف أو الإحباط خاصة عندما لا يكون هناك شيء كما هو مخطط له. ان تحلم بأنك انقذت حياة القط يعني انك تستعيد استقلاليتك وسلطتك.

رؤية القط الأسود في حلمك يشير إلى أن كنت تعاني من بعض الخوف في استخدام قدراتك النفسية ولا تؤمن بحدسك. قد تربط خطأالقط الأسود مع الشر، والدمار، وسوء الحظ.

ولكن إذا قام القط الأسود بعضك، أو مهاجمتك، فعليك أن تقر بما يحاول حدسك اخبارك به. لم يعد بإمكانك تجاهلها. لا تخف من مواجهة الوضع.

إذا رأيت القط الأبيض، فإنه يدل على الأوقات الصعبة.

رؤية قط مع مخالب خضراء يشير إلى أن الغيرة تمنعك من تشكيل علاقات ذات مغزى. حافظ على مسافة امنة من وضع أو علاقة ما.

تفسير رؤية القطط في المنام لابن سيرين :-



-القطة السوداء: يدل رؤية القطط السوداء في المنام على الجفاء للزوجة والخيانة وعدم الوفاء وربما الزنا أو وجود طفل غير شرعي ، كما تفسر بأنه جفاء وقلة تقدير من الأبناء، وله تفسير أخر وهو الخصام والسرقة، فالقط الأسود شخص خبيث ، نواياه سيئة وهو في الحلم صاحب سوء و مكر و خديعة .

– القط الـ (سنور) أو القط الأبيض: يعني خادم الغير أمين، أو ربما هو لص من أهل البيت، وأحيانا يفسر اذا كان السنور أنثى على أنها المرأة الخداعة التي تتلاعب وتؤذي الحالم، ويفسر عضه القط الأبيض أو خدشته أن الشخص الحالم سيمرض، واذا كان السنور متوحشاً فستكون هذه السنة مليئة بالحزن والأسي والتعب والنصب .

– بيع القطط : من رأى نفسه في الرؤيا يبع قطة فإنه ينفق ماله أو سيخسره، أو يخسر عمل أو مشروع ويعلن افلاسه.

-أكل القطط: من رأى نفسه في الحلم يأكل لحم القطط فهذا يدل على أنه سيتعلم السحر وسيمارسه.

– التحول إلى قط: من رأى نفسه يتحول إلى قط فهذا يدل أن يحيا حياة غير آمنة ويعاني من التصنت عليه طوال الوقت.

– من رأى قطا يدخل بيته فعليه أن يحذر، لأن هذا البيت سيدخله لص، وربما يكون هذا اللص من أهل البيت، وقد إتفق المفسرون أن (القط والفأر والذئب والغنم ) يدلوا على أن هناك من ينافقك ويتملق إليك .

– وأحيانا يتم تفسير القطط في الرؤيا على أنها المرأة الحريصة على تربية الاولاد وتحرص على عقابهم وتأديبهم، وإن خدش القط إنسان دل ذلك على أن هناك عدو يحاول أزيتك، وأحيانا تدل على رجل عديم الخلق، وشرير ومنافق .

– تدل القطط في المنام على عيون حاسدة، وغالبا تكون أعين من النساء، وترمز القطة في المنام على الخسة والخيانة.

-القط الذكر: يفسر رؤية القط الذكر في المنام إلى وجود لص أو شخص مخادع، وهو يرمز للخيانة و الجفاء، و للمكر و الدهاء و الحظ السيئ.

– القطة الأنثى: يفسر رؤية قطة أنثي في المنام بأنها من علامات الحظ الجيد، وهي تبشر بأن هناك خير قادم.

– القطة الجائعة: يفسر بأنه يدل على الفقر والذل والاحتياج، أما القطط الصغيرة في المنام فهي علامة حسنة وتبشر بالأخبار السعيدة والمتصلة بالنجاح أو الزواج أو الحمل.

– رؤية القط في منام العزباء و المتزوجة و الحامل : القط في منام العز باء شخص ماكر و غير جاد في الحب وهو مخادع و خائن ، و القط في منام المتزوجة فشل في الحب و هو في منام الحامل خير و يدل على مولود ذكر، القط في المنام يمثل العقل المستقل بل هو أيضا رمز لأنوثة المرأة.

– خدوش القط: يدل خربشة القط في الحلم تعلن وجود بعض المتاعب، ومداعبة قطة في الحلم تبشر بلقاء شخص عزيز، وصوت القط في المنام هو صديق زائف يسعى ليؤذيك مستخدما كلمات جارحة من أجل ذلك.

– قتل القط: يدل قتل القط في الحلم يدل على الظلم و القهر، ومن يرى في أحلامه قطة تفترس شخصا فذلك يدل على متاعب ستحدث لهذا الشخص.

– القط الرمادي: خيانة من قبل أحد أفراد العائلة، وصوت القط في الحلم يدل على المغامرة والمخاطرة و أحيانا النجاح.

– القط الفارسي في الحلم: يدل على إنفاق المال في أمور صالحة، رؤية قط يهاجمك في الحلم يعني وجود مشاجرة ستحدث بين الحالم واحد من أسرته.