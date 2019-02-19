تفجير الازهر .. الأزهر الشريف يندد التفجير الإرهابي

تفجير الازهر بمنطقة الدرب الأحمر في وسط القاهرة، ندد الأزهر الشريف بأقصى العبارات عن قيام إرهابي بتقجير نفسه مساء يوم الإثنين 18-2-2019، والذي تسبب في استشهاد اثنين من رجال الأمن وتعرض آخرين للإصابة.

وعبر الأزهر الشريف عن شكره لقوات الأمن ويقظتهم وقدرتهم على ملاحقة الإرهابي واكتشافه، كما شدد الأزهر الشريف على ضرورة وقوف أبناء الشعب المصري مع مؤسسات الدولة والأمن لمحاربة عصابات الإرهاب، والقضاء على الإرهاب من جذوره.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسر شهداء الأمن، مع الدعاء لهم بالرحمة وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل لجميع المصابين من قوات الأمن.