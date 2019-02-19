تراند اليوم : (موقع ناجح) تحميل اسماء طلاب الناجحين في نتائج التمهيدي 2019 العراق

طالع نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2019 لجميع طلاب وطالبات بالعراق الان من خلال موقع ناجح ، حيث ننشر لكم ملفات الطلاب الناجحين في نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2019 ، بحيث يمكنكم تحميل نتائج السادس تمهيدي في العراق للعام 2019 بالاسم لجميع المحافظات العراقية كافة عبر موقعنا الاخباري ، والذي ينشر لكم روابط فحص واستعلام عن نتائج الامتحانات التمهيدية للعام 2019 في العراق.

فقد باشرت وزارة التربية العراقية باصدار نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي الفصل الدراسي الاول من العام 2019 تدريجيا عبر موقعها الالكتروني وذلك عقب انتهاء امتحانات السادس الابتدائي للعام الدراسي 2019-2018 ، حيث يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2019 في باقي المحافظات لحظة الاعلان الرسمي عن نتائجهم .

حيث ننشر لكم نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 تمهيدي في بابل ,بغداد ,البصرة ,ذي قار ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,نينوى ,صلاح الدين ، روابط تحميل نتائج امتحانات التهميدي بالعراق 2019 للمرحلة الابتدائية والإعدادية والمتوسطة لجميع المحافظات، وذلك عقب انتهاء كافة إجراءات التصحيح والمراجعة والتدقيق بأوراق الامتحانات التمهيدية للصف السادس الإبتدائي 2019 العراق.

تحميل نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2019 نينوي، بغداد، الرصافة، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، بابل، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان نتائج السادس الابتدائي 2019 التمهيدي جميع المحافظات ننشرها اليكم عبر هذه الصفحة، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج امتحانات التمهيدي 2019 لمرحلة السادس الابتدائي والمرحلة الإعدادية لجميع محافظات العراق على التوالي.

المحافظات التي ظهرت بها النتائج حتى اللحظة :-

رابط تحميل نتائج التمهيدي 2019 من هنا

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