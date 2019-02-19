تعرف علي موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أروبا 2019 “ذهاب دور ال16”...

تمكن نادي ليفربول من تجاوز، دور المجموعات في المركز الثاني من المجموعة الثالثة، وذلك بحصوله علي 9 نقاط من فوز في ثلاث مباريات، أما نادي بايرن ميونخ فقد تجاوز، الدور الماضي في المركز الأول من المجموعة الخامسة، وذلك بحصوله علي 14 نقطة من فوز في أربع مباريات وتعادل في مباراتين، ونقدم لكم اليوم موعد المباراة المقامة، بين فريق ليفربول وفريق بايرن ميونخ، في إطار مباريات دور الذهاب ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.

حيث يلتقي فريق ليفربول وفريق بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء 19/2/2019 علي ملعب الإنفيلد، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة،ونحن معكم لتقديم كل جديد لعشاق كرة القدم، ومعشوق الجماهير الكابتن محمد صلاح نجم نادي ليفربول، حيث نوفر لكم تردد القناة الناقلة للمباراة لسهولة متابعتها.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل المباراة مباشراً قناة بي إن سبورت 2، حيث أنها هي القناة التي لها حق البث حصري، ومن المعروف أن مجموعة قنوات بي إن سبورت المشفرة، تنقل أهم وأقوي البطولات ومنها (بطولة دوري أبطال أوروبا- الدوري الإنجليزي- الدوري الأسباني- الدوري الإيطالي- كأس العالم- كأس الأمم الأوروبية- كأس الأمم الإفريقية)، وتوفر القناة أفضل المعلقين الرياضيين، وسيتم التعليق علي مباراة اليوم علي القناة الصوتية الأولي بالمعلق حفيظ الدراجي، والقناة الصوتية الثانية المعلق علي محمد علي.

تردد قناة بي إن سبورت علي النايل سات وسهيل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12264 أفقي 27500 نايل سات 11547 عمودي 27500 سهيل سات

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ونحن معكم بكل جديد ومميز لمتابعينا، وقد وفرنا التردد الصحيح للقناة لسهولة ضبطها، والتمكن من متابعة المباريات المهمة والحصرية، ونتمني لكم متابعة متميزة وشيقة.