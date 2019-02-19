“الآن” ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أوروبا مباشرة على جميع الأقمار...

مع كل جولة لدوري الأبطال يبحث محبي كرة القدم الأوروبية عن القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مجاناً، وهو ما سنوفره لكم في تلك المقالة عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة، وتعد تلم البطولة الأقوى ولأكثر متابعة بين كل بطولات الأندية على مستوى العالم، خاصة في ظل وجود العديد من الأندية صاحبة الشعبية في الوطن العربي وتواجد العديد من النجوم فيها، مما يجذب الجميع إلي مشاهدة مباريات البطولة.

بطولة دوري أبطال تلعب العديد من المباريات القوية بها في موعد واحد، هو ما يجعل القنوات الناقلة لها تفاضل بين المباريات لاختيار الأفضل من وجهة نظرها، فليس كل القنوات الناقلة لديها إمكانية نقل جميع المباريات التي تلعب في وقت واحد مثل قنوات بي أن سبورت الناقلة الحصرية لها في الوطن العربي، ولهذا سنقوم بوضع العديد من القنوات الرياضية على الأقمار مختلفة لتكثر الاختيارات أمامك.

تردد القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا

القناة التردد القمر معدل الترميز CBC Sport HD 11135 h AzerSpace 1 46.0°E 27500 Idmen TV 11175 h AzerSpace 46°E 27500 ARENA SPORT 11512 v Eutelsat 30000 RTS 10971 h Hot Bird 13 29700 IRIB Varzich 11881 h Badr-4/5/6/7 27500

قناة ناقلة لدوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا على القنوات المتواجدة بالأعلى، ويمكنكم استقبالها من خلال طبق متر فيما أكثر، ويستحسن تواجد طبق كبير متحرك لاستقبال جميع القنوات الناقلة للبطولة.