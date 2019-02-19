شاهد: حنان شوقي بعد الفيديو الإباحي لـ خالد يوسف 'اتقي ربنا'

وجهت الفنانة حنان شوقي، انتقاداً لتصريح الفنانة المصرية شيما الحاج والتي ظهرت فيه الفيديو الإباحي برفقة الفنانة منى فاروق مع المخرج خالد يوسف، والذي قالت فيه:" كل فنانة تريد الشهرة لابد وان تجمعها علاقة مع المخرج ".

ووفقاً لموقع "الأقباط متحدون": قالت شوقي " أسفه يا شيما ، أنا ممثلة وابتديت من وأنا طفلة محصليش دا، الفن أرقى بكتير ، إنتي اللي قابلتي عالم مهماش فنانيين ، عالم "ديرتي"

وأضافت ، أنها التقت خلال مسيرتها الفنية بعدد كبير من الفنانين المحترمين، منهم الفنان فريد شوقي، والفنان كمال الشناوي، والفنان صلاح السعدني، والكاتب أسامة أنور عكاشة ، والفنان يحيي الفخراني .

وأوضحت قائلة : "عملت مع أكبر النجوم في الوطن العربي، كانوا يطلبوني لأنني فنانة . وشددت على أن الفن بعيد كل البعد عن تصريح شيما الحاج ، لأنه ارقي من كل ذلك .

ووجهت شوقي رسالة للمخرج خالد يوسف قائلة: “اتقي الله في يوم من الأيام هتقابل رب كريم ."

وانتشر مقطع فيديو إباحي بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج مع المخرج خالد يوسف، اعتقلت على أثره الفنانتان وعرضتا على النيابة العامة المصرية.