كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هنا الزاهد في كواليس "الود سيد الشغال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة، عبر "انستجرام"، من كواليس تصوير مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وظهر مع "هنا" في الصورة كل من أكرم حسني، واحمد فهمي، ومحمد عبد الرحمن.

"الواد سيد الشحات" من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، ويكتبه مصطفى صقر، ومحمد عز، ومن إخراج أحمد الجندي، ويعتمد المسلسل على ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات.