كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هنا الزاهد في كواليس "الود سيد الشغال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وظهر مع "هنا" في الصورة كل من أكرم حسني، واحمد فهمي، ومحمد عبد الرحمن.
"الواد سيد الشحات" من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، ويكتبه مصطفى صقر، ومحمد عز، ومن إخراج أحمد الجندي، ويعتمد المسلسل على ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات.
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