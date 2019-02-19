تدشين تردد قناة ام بي سي عراق MBC IRAQ ….”التقط الان” تردد قناة ام بي سي العراق...

تردد قناة ام بي سي عراق Mbc Iraq، هو ما يتطلع إليه ملايين العراقيين، حيث ينتظر العراقيون قناة MBC IRAQ بشغف شديد، تلك القناة المقرر أن ترى النور لأول مرة خلال الساعات القادمة، حيث سيتم بث الحفل الغنائي لكاظم الساهر وإلهام المدفعي.

قناة ام بي سي العراق من المقرر أن يتم إطلاقها بشكل رسمي في السابع عشر من شهر فبراير الجاري، حيث ستبث قناة Mbc Iraq طوال ال 24 ساعة، وسوف نوافيكم في هذا المقال بكل ما يهمكم البحث عنه حول تردد قناة ام بي سي عراق MBC IRaQ وسوف نعرض لكم قائمة بأهم البرامج المنتظر تقديمها في القناة فتابعونا.

نواصل معكم زوارنا الكرام ومتابعة التردد الجديد لقناة ام بي سي العراقية الجديدة التي انطلقت منذ أيام، حيث نمكن حضراتكم من معرفة تردد ام بي سي عراق وضبطه بكل سهولة ويسر وذلك للحصول على اعلى جودة للإشارة، وحيث أن الإعلان عن إنطلاق قناة ام بي سي عراق، أثار الكثير من ردود الفعل المختلفة من قبل الأوساط العراقية، فهناك من يرى من الجمهور العراقي من وجهة نظره بأن انطلاق تردد ام بي سي عراق خطوة ضرورية وستساعد في دعم الفنان العراقي، كما تظن الأخرى بأن القناة بدأت بث برامجها أمس يمثل تدخلاً واضحاً في الشأن الداخلي للعراق والجمهور العراقي.

تردد قناة ام بي سي العراق

قناة Mbc Iraq هي أحد القنوات التليفزيونية المفتوحة التي تتبع تليفزيون الشرق الأوسط، ومن المنتظر أن تقدم باقة متنوعة من البرامج التي تعبر عن الواقع العراقي بكافة صوره وأشكاله، ويعد افتتاح قناة ام بي سي العراق سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الإعلام العراقي، ومن المنتظر أن يتم إطلاق البث التجريبي لقناة MBC IRAQ خلال الساعات القادمة، حيث سيبدأ البث بالحفل الغنائي الذي يقدمه كل من كاظم الساهر وإلهام المدفعي في المملكة العربية السعودية احتفالاً بمهرجان شتاء طنطورة، ولكن البث الفعلي للقناة سيبدأ بعد غد في السابع عشر من فبراير الجاري.

تردد قناة MBC IRAQ

يتبقى ساعات قليلة فقد ويتم بث قناة ام بي سي العراق، تلك القناة التي من المنتظر أن تحقق نجاحاً واسعاً بين مختلف أطياف الشعب العراقي، وقبل أن يتم البث الفعلي للقناة في 17 فبراير، سيكون البث التجريبي لها الليلة بنقل أمسية مهرجان شتاء طنطورة التي يحييها كاظم الساهر وإلهام المدفعي، كما ستبث القناة غداً الحلقة الأولى من الموسم السادس لبرنامج Arabs Got Talent الذي ينتظره الملايين في أرجاء العالم العربي.

تردد قناة ام بي سي العراق Mbc Iraq على النايل سات

سنقدم لكم أعزائنا المتابعين التردد الخاص بقناة ام بي سي عراق MBC IRAQ على النايل سات، حيث يمكنكم ضبط أجهزتكم على التردد في الجدول التالي:-

التردد معامل الترميز الإستقطاب 12226 بجودة ال HD 27500 أفقي 11938 بجودة ال SD 27500 عمودي

برامج قناة MBC IRAQ

تستهدف قناة ام بي سي العراق كل أفراد الأسرة العراقية، حيث ستقدم الكثير من البرامج المتنوعة التي تناقش القضايا السياسية والإجتماعية والإقتصادية، كما ستخصص قناة MBC IRAq للمرأة برامج خاصة، تتناول كل ما يهم المرأة حول تربية الأبناء وعالم الأزياء والموضة والجمال، ومن المنتظر أن تحقق قناة ام بي سي العراق مشاهدات عالية تصل إلى الملايين، شأنها شأن كل قنوات ال MBC، وإليكم قائمة بأهم البرامج المنتظر عرضها على القناة.

اسم البرنامج المحتوى ما يناقشه البرنامج بيت بيوتي المرأة العراقية يناقش البرنامج أهم القضايا الخاصة بحقوق المرأة كما يتناول البرنامج فقرات عن اهتمامات المرأة في عالم الأزياء والجمال والموضة بث نكات كوميدي ساخر يتناول البرنامج مواقف كوميدية في وجود أربعة نجوم عراقين كما سيكون هناك حضور للجمهور العراقي في البرنامج الليلة ويه دعدوش توك شو يقدم البرنامج إحسان دعدوش ويستضيف النجوم العراقيين ويتحدث البرنامج عن مسيرتهم الفنية وعلاقاتهم وحياتهم الإجتماعية بشكل عام النهر الثالث حواري وثقافي يدور حول نجوم وأدباء العراق الذين تقوم باستضافتهم ألاء حسين ويتحدث عن حياتهم سهراية فني غنائي يقدمه حاتم العراقي ويستضيف الفنانين العراقيين كومة D كوميدي اجتماعي هو حلقات متنوعة بطولة احسان دعدوش وسولاف وألاء حسين وغيرهم

كما تقدم قناة ام بي سي العراق MBC IRAq برنامج Arabs Got Talent وهو برنامج المواهب الأشهر في العالم العربي، أعزائنا القراء سنكون معكم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بتردد قناة ام بي سي العراق وبرامجها فتابعونا على موقعكم المتميز عرب نيوز.

اليوم يمكنكم متابعينا في كل مكان الحصول على قن، من خلال الاستعانة بجدول الترددات الموضح في أعلى المقال، وفي حالة عدم الحصول على تردد ام بي سي عراق بالاشارة المطلوبة، يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال، وسنعمل على الرد عليكم مباشرة.

نتابع معكم زوارنا الكرام والتعرف على تردد قناة ام بي سي عراق عبر النايل سات وجميع الأقمار الصناعية، حيث نتابع معكم تردد قناة mbc iraq عبر هذا المقال، والتي تم الإعلان عن البث الرسمي لها يوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019، يمكنكم الآن تنزيل التردد بكل سهولة وومشاهدة القناة الجديدة التي يملأها المحتوى الإعلامي الراقي التي تخص الشعب العراقي.

وجديرا بالذكر، أن قناة ام بي سي العراقية قناة مفتوحة أربعة وعشرين ساعة، ومجانية للجميع وغير مشفرة بإمكان الجميع مشاهدتها في أي مكان عن طريق ضبط تردد قناة ام بي سي عراق الموضح لحضراتكم بالأعلى، وهي إحدى قناة مجموعة mbc السعودية الأكثر انتشاراً اليوم.