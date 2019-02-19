كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة صادمة لعشاق "ذا بانيشر" و"جيسيكا جونز"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت شبكة "نيتفلكس" الأمريكية للبث الرقمي، أمس الاثنين، عن إلغائها اثنين من مسلسلاتها الناجحة.
وأشارت في بيان لها أنها قررت إلغاء مسلسلي "ذا بانيشر" و"جيسيكا جونز" من منصتها، وكلاهما مستوحيان من قصص "مارفل" الهزلية.
وسبق لـ "نيتفلكس" أن ألغت مواسم 3 مسلسلات تابعة لـ "مارفل" خلال الأشهر الماضية، هي "لوك كيج" و"آيرون فيست" و"ديرديفيل".
وذكرت "نيتفلكس" في البيان الصادر اليوم، أن الموسم الثالث والأخير من مسلسل "جيسيكا جونز" سيعرض في وقت لاحق من العام الحالي.
وجاء إلغاء "نيتفلكس" لكل مسلسلات "مارفل"، تزامنا مع إطلاق شركة "ديزني" المالكة لها، لخدمة بث خاصة بها، هي "ديزني بلس".
وألمح رئيس "مارفل تي في"، جيف لوب، في رسالة إلى جمهور "مارفل"، بشأن احتمالية عرض المسلسلات الملغية في شبكة بث جديدة بدلا من "نيتفلكس".
وقال لهم: "ربما قررت شريكتنا "نيتفلكس" ألا تستمر في سرد حكايات هذه الشخصيات العظيمة… ولكنكم تعرفون أن "مارفل" أفضل من ذلك".
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