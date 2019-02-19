مفاجأة صادمة لعشاق "ذا بانيشر" و"جيسيكا جونز"!

أعلنت شبكة "نيتفلكس" الأمريكية للبث الرقمي، أمس الاثنين، عن إلغائها اثنين من مسلسلاتها الناجحة.

وأشارت في بيان لها أنها قررت إلغاء مسلسلي "ذا بانيشر" و"جيسيكا جونز" من منصتها، وكلاهما مستوحيان من قصص "مارفل" الهزلية.

وسبق لـ "نيتفلكس" أن ألغت مواسم 3 مسلسلات تابعة لـ "مارفل" خلال الأشهر الماضية، هي "لوك كيج" و"آيرون فيست" و"ديرديفيل".

وذكرت "نيتفلكس" في البيان الصادر اليوم، أن الموسم الثالث والأخير من مسلسل "جيسيكا جونز" سيعرض في وقت لاحق من العام الحالي.