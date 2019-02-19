“رابط”وزارة العمل والشؤون الاجتماعية| الوجبة الرابعة.. molsa.gov.iq موعد صرف الدفعة...

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، بين الحين والآخر، بالإعلان عن أعمالها التي تخص أعمال الرعاية الاجتماعية للعمال ولمحدودي الدخل، وأيضا من هم دون حد الفقر، بالدولة، ونشر مواعيد شمولهم بالدعم الاجتماعي، وقد أعلنت عن موعد صرف رواتب الإعانة للعمال المضمونين بالوزارة، وكذلك موعد صرف الإعانات للمشمولين بالدعم، بالدفعة الخامسة.

قامت دائرة الرعاية الاجتماعية بدولة العراق بالإعلان على فترات عن أسماء المشمولين بالدعم، الوجبة الأولى وحتى الرابعة، منذ فترة، وذلك بنشر ملفات بي دي اف بأسماء المستفيدين من الدعم، وذلك لمحتاجي الإعانة الاجتماعية، وذلك للمتقدمين عن عام 2016، نعرض عليكم موعد الإعلان عن الدفعة الخامسة من الدعم على رابط دائرة الرعاية الاجتماعية العراقية.

فقد أكد السيد وزير العمل، السيد ياسر عبد الزمان، على اقتراب موعد صرف إعانة الوجبة الخامسة للمشمولين برواتب الدعم من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، بعد الانتهاء من إعلان أسماء المستفيدين بالوجبات الأولى وحتى الرابعة، وصرف الرواتب لهم بانتظام.

اقتراب صرف الدفعة الخامسة ورواتب العمال المضمونين

بعد تقدم عدد كبير من الأسر،حوالي مليون و200 ألف، للحصول على راتب شهري كإعانة، أعلن السيد باسم عبد الرازق شمول الدعم لحوالي 83 ألف أسرة، وأن موعد صرف الرواتب الشهرية لهم قد اقترب، وسيتم الإعلان عن أسماء جميع المشمولين بالدعم عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، كما تم تحديد موعد صرف الإعانات الشهرية للعمال المضمونين، والتي تكون خلال أيام قليلة.

رابط دائرة الرعاية الاجتماعية العراقية

وهو الرابط الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، (الرابط لا يعمل الآن، وسيبدأ العمل بعد إعلان أسماء المشمولين بالدعم)، والذي يمكن للمواطنين محدودي الدخل، فوق حد الفقر، ممن تنطبق عليهم شروط صرف الإعانات المادية، من التعرف على كشوف أسمائهم والتوجه لفروع الوزارة لاستكمال الإجراءات.

ونتابع معكم أسماء المستفيدين من الوجبة الخامسة أسماء المشمولين بالدعم، وتم تنزيلها على ملف بي دي اف.

وقد أكد السيد عبد الزمان إتاحة باب التظلم لشمول الأسر التي لم تكن لها فرصة بالشمول المالي، أو عدم تبليغهم، ودعا الأسر التي يتم قبول تظلماتها وظهور أسمائهم ضمن المشمولين بالدعم والرواتب الحضور بالمواعيد المقررة لهم والالتزام بها، منعا للإرباك.

وقد حذر السيد عبد الزمان من المتلاعبين والنصابين، الذين يدّعوا التوسط للمتقدمين، ويدعو بسرعة الإبلاغ عنهم عبر رقم 1018 المجاني، كما يدعو المواطنين المقبوليت الالتزام بالمواعيد المحددة لهم بالحضور لعدم حدوث ارباكات وتكدسات، والحفاظ على الترتيب الأبجدي للمقبولين.

ويتم تخصيص رقم 1018 للإبلاغ عن التجاوزات، أو الشكاوى، وتقوم الوزارة بمراجعة الطلبات بشكل منهجي ومنظم وتتابع الطلبات وتقوم بمراجعتها جيدا منعا للغش.