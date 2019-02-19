سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلي المصري|متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية

متابعة يومية وتحليل للاتجاه الذي تتخذه العملات بالبنك الأهلي، على المدى المتوسط والقصير وعلى المدى الطويل، وتأثر العملات بالبنك بالعدد من العوامل الداخلية والخارجية، مع عرض آخر جدول لأسعار العملات بالبنك محدثا بشكل يومي، تابعوا معنا سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية بالبنك الأهلي المصري.

ويعتبر البنك الأهلي من أكثر البنوك استقرارا في أسعار العملات، وخاصة سعر الدولار، من بين البنوك العاملة بالسوق المصري، وهذا بسبب الاحتياطي النقدي الكبير للبنك، وذلك بعد قرار تحرير صرف الجنيه في مقابل العملات، ومع ارتفاع احتياطيات البنك من العملة الخضراء وباقي العملات اصبح سعر صرف العملات فيه من الأكثر استقرارا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وأسعار العملات

تحديث الاثنين 18 فبراير 2019

لمتابعة أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري عبر صفحة فيس بوك البنك الأهلي.

ويفضل المستثمرين الاستثمار في البنك الأهلي المصري بسبب انخفاض سعر الفائدة بالبنك، الفائدة على القروض مما يتيح مناخا أفضل للاستثمار وثقة في السوق المصري، وقد قام بالفترة الأخيرة بتخفيض لسعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك بعد ارتفاع الفائدة في العامين الماضيين، والتي بلغت 20%، لتشجيع الادخار وتخفيض التضخم، وقام الأهلي المصري فيما بعد، في فبراير 2018، بتخفيض سعر الفائدة بنحو 0.5% على جميع حسابات التوفير، حيث أصبحت على الحساب العادي ما بين 10.60% و11.25%.

المركزى المصرى يخفض الفائده .

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.53 بنك عودة أقل سعر للبيع: 17.59 بنك الإستثمار العربي AIB البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك عودة 17.53 17.63 19 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 21 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.53 17.63 18 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.53 17.63 16 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.53 17.63 23 ساعة بنك قناة السويس 17.53 17.63 18 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.53 17.63 16 ساعة بنك التنمية الصناعية 17.52 17.62 6 أيام بنك المشرق 17.52 17.62 5 أيام المصرف العربى الدولى 17.52 17.62 23 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.52 17.62 19 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.52 17.62 19 ساعة بنك البركة 17.51 17.61 5 أيام كريدى أجريكول 17.51 17.61 يومين المصرف المتحد 17.51 17.61 5 أيام بنك بلوم 17.51 17.61 5 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 21 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.51 17.61 يومين البنك العقاري المصري العربي 17.50 17.60 يومين البنك المركزى المصرى 17.50 17.63 17 ساعة بنك مصر 17.49 17.59 5 أيام بنك الإسكندرية 17.49 17.59 5 أيام البنك الأهلي المصري 17.49 17.59 5 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.49 17.59 5 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 5 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 5 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.49 17.59 يومين

أسعار العملات اليوم بالبنك الأهلي المصري

يعتمد سعر الدولار بالبنك الأهلي وجميع البنوك على قانون العرض والطلب والاحتياطات النقدية لدى البنوك، والأخبار الاقتصادي والسياسية الهامة، بينما يرتبط سعر اليورو والجنيه الاسترليني بالأسعار العالمية للعملات، وذلك بعد فكهما الارتباط بالسوق المصري وارتباطهما بالبورصات العالمية للعملات.

يعتمد سعر اليورو بالبنوك المصرية على السعر العالمي للعملة الأوروبية ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك الارتباط بالجنيه المصري في 2011.

استمرت العملة السعودية مستقرة بالبنوك الصرية لما يقترب من شهر، وذلك لاستقرار سوق العملات بالسوق المصرية، وكذلك تراجع الطلب الكبير عليه بعد انتهاء موسم الحج وارتفاع الاحتياطي النقدي من الريال.

استمر الدولار مستقرا بالسوق المصري على متوسطاته السعرية السابقة، في أكثر من 6 شهور، وذلك بسبب استقرار سعر الدولار بالمركزي المصري واستقرار سوق الصرف المصري وارتفاع الاحتياطي النقدي، وبداية جديدة للتراجع في نهاية يناير.