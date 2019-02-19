أسعار الذهب في السعودية اليوم مقابل الريال السعودي الثلاثاء 19-2-2019 | رصد أخبار سعر الذهب في...

أسعار الذهب في السعودية اليوم، حيث لا يزال سعر الذهب أو المعدن الأصفر يمثل أحد الاهتمامات البحثية اليومية للمواطن السعودي، نتيجة احتفاظ الذهب بقيمته عبر الزمن، وبالتالي أصبح الاستثمار في شراء وبيع الذهب أحد الاستثمارات الاقتصادية الأكثر أمانا على المستوى السعودي المحلي أو الدولي.

سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

جدول أسعار الذهب اللاحق يشمل سعر مختلف عيارات الذهب المشهورة والمتداولة في السوق السعودي، مع ملاحظة أن هذا السعر ليس به قيمة مصنعية الذهب، والتي تختلف قيمتها باختلاف المنطقة ومحل الصاغة المشترى منه، وكانت الأسعار المتداولة في السوق السعودي للمعدن النفيس في مقابل الريال والدولار على النحو التالي

اقرأ أيضا: عروض هايبر بنده اليوم في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 160.06 ريال $42.68 سعر الذهب عيار 22 146.72 ريال $39.12 اسعار الذهب عيار 21 140.06 ريال $37.34 اسعار الذهب عيار 18 120.05 ريال $32.01 سعر الذهب عيار 14 93.37 ريال $24.89 سعر الذهب عيار 12 80.03 ريال $21.34 اسعار أوقية الذهب 4,978 ريال $1,327 اسعار جنيه الذهب 1,120 ريال $298.73 اسعار كيلو الذهب 160,062 ريال $42,675

سعر الذهب في السعودية الأيام السابقة

هذا الجدول يحتوى على سعر الذهب مقابل الريال السعودي خلال تعاملات الأيام الماضية في أسواق المال السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 18 فبراير 160.05 140.04 120.04 93.36 80.02 17 فبراير 159.47 139.54 119.60 93.02 79.73 16 فبراير 159.47 139.54 119.60 93.02 79.73 15 فبراير 159.49 139.56 119.62 93.04 79.75 14 فبراير 158.37 138.58 118.78 92.39 79.19 13 فبراير 157.55 137.86 118.16 91.90 78.77 12 فبراير 158.11 138.35 118.59 92.23 79.06 11 فبراير 157.90 138.16 118.42 92.11 78.95 10 فبراير 158.49 138.69 118.87 92.46 79.25 9 فبراير 158.49 138.69 118.87 92.46 79.25

سعر المعدن الأصفر في المملكة اليوم

استقر بصورة طفيفة ونسبية سعر الذهب في السعودية صباح اليوم، حيث وصلت الأسعار إلى مستوى شبه ثابت في أسواق الذهب السعودية، وذلك لليوم الثاني بصورة متتالية.