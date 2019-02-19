أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 في البورصة المصرية وسعر كيلو الفراخ وقطعياتها

سنطلع من خلال المقالة على أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 فبراير في مصر، حيث أن الأسعار تشهد استقرار اليوم وخلال الأيام الماضية والتغييرات طفيفة للغاية نتيجة زيادة المعروض قلة الطلب، وهو الأمر الذي يعاني منه سوق الدواجن في مصر في الفترة الأخيرة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن المصري كما اكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة.

أسعار الدواجن اليوم

النوع السعر بالجنية للمستهلك

لحم أبيض 32 للكيلو لحم ساسو 39 للكيلو لحم بلدي 39 للكيلو كتكوت أبيض من7 إلى8 جنيهاً

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن حوالي 1.6 مليون طن في العام الواحد، وبالرغم من هذا الإنتاج الضخم إلا أن البلاد بحاجة لإستيراد من3% إلى 3.5% سنوياً لسد الحاجة، وهذا المعدل شهد انخفاضاً خلال العامين الأخريين.

تحديث أسعار الفراخ والبيض الاثنين.

اسعار الدواجن اليوم

كشفت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعاً خلال الساعات الماضية، مع ارتفاع في أسعار البيض، وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن سعركيلو الدواجن بالمزارع بلغ 28 جنيهاً، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 إلى 33 جنيهاً.

وبات سعر كرتونة البيض ارتفع بمعدل جنيه ووصلت لـ36.50 جنيه في المزارع، على أن تباع للمستهلك بسعر 40 و41 جنيها

وشهدت أسعار الدواجن على مدار الأشهر الماضية صعود بنسبة 20% عن أسعارها في الأعوام السابقة تتيجة:

ارتفاع أسعار طن العلف في الفترة الأخيرة حيث وصل سعر الطن إلى 7200 جنيه.

ارتفاع معدلات النفوق بسبب ظهور بعض الأمراض الوبائية في الدواجن.

نقص المعروض من الدواجن مع زيادة الطلب عليه.

حملة “خليها تكاكي” وتأثيرها على تراجع الدواجن

اطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شراء الدواجن والفراخ، والضغط على التجار لخفض أسعارها بالسوق المصرية، ويقى التساؤل هل توثر الحملة الجديدة على تراجع أسعار كيلو الفراخ ؟، هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.