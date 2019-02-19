شاهد مباراة برشلونة وليون بث مًباشر مَجانًا على beIN SPORTS

يلتقي فريقي برشلونة وليون ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 ، دور السادس عشر ، ليون سيحاول أن يلعب افضل مباراة في تاريخه امام نادي برشلونة الذي يطمح في الخروج من اللقاء بالفوز خارج ديارة قبل لقاء العودة في كامب نو في شهر مارس 2019 القادم ، ونادي ليون يسيطر دائما علي الألقاب المحلية و لكن مباراته اليوم أمام برشلونة تختلف نهائي بالرغم من مساندة الجماهير الفرنسية للفريق.

تنطلق المواجهة بين فريقي برشلونة وليون في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة برشلونة وليون مباشر

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