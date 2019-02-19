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مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر يوم الثلاثاء 19-2-2019

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يحل ضيفاً ثقيلًا على ليون في استاد الأضواء يوم الأربعاء القادم 19 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 14 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وذلك في ذهاب دور الـ16 من  2018-19.

حقق البلاوجرانا فوزًا مهمًا على حساب بلد الوليد بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجول 24 من ، وبهذا الانتصار ظل زملاء  على صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 24 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 16 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.

يأتي فريق ليون في المركز الثالث  في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الصدارة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق جينجان وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في سبع، وخسر خمس مباريات.

سيفتقد برشلونة في اللقاء ضد ليون لخدمات رافينيا وصامويل أومتيتي وياسر سيليسين، ولن يغيب عن الكتلان أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

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