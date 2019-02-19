سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19/2/2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء والبنك الأهلي يسجل 17.49...

سعر الدولار اليوم الأثنين 18 فبراير في البنوك والسوق السوداء، وتحديثات سعر العملة الأمريكية على مدار الساعة، لما للأهمية الإقتصادية الكبرى التي يمثلها سعر الدولار في مصر وتأثيره على باقي أسعار السلع الأخرى الكمالية والأساسية، لذا كان من الضروري متابعة تحديثات سعر الورقة الخضراء مقابل الجنية على مدار الساعة، في كافة البنوك الرسمية العاملة في مصر ومن خلال أسواق الدولار السوداء والتي يزيد السعر فيها بنحو طفيف عن السعر الرسمي للدولار في البنوك، فيتأثر سعر الدولار في مصر بعوامل عدة أهمها ظروف العرض والطلب.

وقد شهد سعر الدولار مع بداية العام الجديد 2019 تراجعاً ملحوظاً بقرابة الـ 15 قرشاً دفعة واحدة، وهو التراجع الأكبر له منذ قرابة العامين، ولا يزال سعر الدولار في البنوك يتأرجح نحو الإنخفاض المستمر، مع ارتفاعات طفيفة في سعر الدولار بين الحين والأخر في بعض البنوك، دون العودة في أياً منها للسعر القديم للدولار قبل الإنخفاض الأخير، مع استمرار ترقب المتعاملين في سوق الدولار لتغيرات سعر العملة الأمريكية على الجانبين الرسمي في البنوك والغير رسمي في الأسواق السوداء.

سعر الدولار اليوم في البنوك (الأثنين 18-2-2019)

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.53 بنك الكويت الوطني NBK أقل سعر للبيع: 17.59 بنك الإستثمار العربي AIB البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك قناة السويس 17.53 17.63 14 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 16 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.53 17.63 14 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.53 17.63 12 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.53 17.63 11 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.53 17.63 18 ساعة بنك عودة 17.53 17.63 15 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.52 17.62 15 ساعة بنك التنمية الصناعية 17.52 17.62 5 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.52 17.62 14 ساعة المصرف العربى الدولى 17.52 17.62 19 ساعة بنك المشرق 17.52 17.62 5 أيام بنك بلوم 17.51 17.61 5 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.51 17.61 يوم واحد بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 17 ساعة المصرف المتحد 17.51 17.61 5 أيام بنك البركة 17.51 17.61 5 أيام كريدى أجريكول 17.51 17.61 يومين البنك العقاري المصري العربي 17.50 17.60 يوم واحد البنك المركزى المصرى 17.50 17.63 12 ساعة بنك الإسكندرية 17.49 17.59 5 أيام البنك الأهلي المصري 17.49 17.59 5 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.49 17.59 يومين البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 5 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.49 17.59 5 أيام بنك مصر 17.49 17.59 5 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 5 أيام

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم (الأثنين 18-2-2019)

يسجل سعر الدولار في أسواق الدولار السوداء، ارتفاعاً ملحوظاً عن السعر الرسمي للبنوك، حيث يتراوح ما بين 17.92 و17.95 قرش للشراء، في ظل تضييق عملها من جانب الحكومة عقب قرار تحرير سعر صرف الجنية المصري قبل عامين، ومع قلة الفارق بين السعر الرسمي للدولار والغير رسمي يلجأ المتعاملين للتداول في سعر الدولار من خلال البنوك للضمان والأمان المتوفرين إلى جانب تفاوت أسعار الدولار من مكان إلى أخر على نطاق الأسواق الغير رسمية للعملة.

تحديث تعاملات فترة المساء في البنوك

شهد سعر الدولار مع بداية تعاملات فترة المساء الآن الإرتفاع في عدد من البنوك، إلى حد الـ 17.53 قرش للشراء و17.63 قرش للبيع في بنوك، التعمير والإسكان – قناة السويس – أبو ظبي الإسلامي – الأهلي المتحد – الأهلي الكويتي – المصري الخليجي – الكويت الوطني وبنك عودة، مع استمرار ثبات سعر الدولار في باقي البنوك الأخرى، وتوقعات بتغيرات قريبة في سعر الورقة الخضراء متجهة نحو الإرتفاع.