نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2019 بالعراق عبر موقع وزارة التربية العراقية

طالع نتائج السادس الإعدادي 2019 بالعراق على موقع وزارة التربية، حيث أنهى ابنائنا الطلاب امتحانات السادس الاعدادي فى يوم11 فبراير 2019، وننتظر الان نتائج السادس الاعدادي في العراق،سوف نوفر اليكم جميع نتائج السادس الاعدادي على شكل روابط (وصلات إلكترونية) فور وصولها، مازال الطلاب حتى الان يتابعون نتائج امتحانات التمهيدي فى كلا من الصف السادس الاعدادي والثالث المتوسط

نتيجة السادس الإعدادي 2019

نتابع معكم اليوم أعزاءنا زوار موقعنا المتميز في كل مكان آخر تطورات إعلان نتائج الامتحانات في دولة العراق الشقيقة، حيث تعلن وزارة التربية العراقية نتائج السادس الإعدادي للفصل الأول لعام 2019 بكافة فروعه، بعموم المحافظات العراقية من خلال الموقع الرسمي لها، والذي سنقوم بوضع رابطه داخل المقال، حيث أنهى طلاب السادس الإعدادي امتحاناتهم بجميع المواد الدراسية المقررة عليهم خلال العام الدراسي 2019/2018، ونحن من خلال موقعنا سوف نتابعكم بكافة التطورات والمستجدات المتعلقة بنتائج السادس الإعدادي التمهيدي بجمهورية العراق.

نتائج السادس الإعدادي 2019

طلاب السادس الإعدادي، يؤدون امتحاناتهم النهائية، بعموم المحافظات العراقية المنتشرة لعام 2019، حيث أنهي امتحانات الإعدادي يوم الاثنين 11 فبراير 2019، بكافة الدراسات العربية والتركمانية والكردية والدراسة أجنبية إنجليزية، بكافة الفروع الأحيائي والتطبيقي والدراسات الإسلامية، حيث واصل الطلبة والطالبات أداء الامتحانات بمختلف المواد الدراسية المقررة عليهم، حسب جدول الزمني للامتحانات التمهيدي وبفاصل زمنى لا يقل عن يومين بين كل مادة وأخرى، بناء على تعليمات وزير التربية العراقية، الدكتور محمد إقبال الصيدلي الذي شدد على مراعاة الطالب في المرتبة الأولي، مع ضرورة التقيد بالتعليمات الوزارية الناظمة للامتحانات، لمنع وقوع أي مخالفات أثناء سير العملية الامتحانية بما يحقق نجاح الامتحانات في أجواء مناسبة ومريحة للطلاب.

وبعدها ينتظر ويترقب جميع طلاب السادس الإعدادي موعد الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية العراقية من هنا عن كافة نتائج السادس الإعدادي فور الانتهاء من أعمال تصحيح الدفاتر الإمتحانية بكل دقة وإتقان، حيث صرح وزير التربية الدكتور محمد إقبال الصيدلي على التأكيد على المراجعة والإتقان في كافة مراحل الكنترول من خلال اللجان المعدة لتصحيح الدفاتر الامتحانية للسادس الإعدادي.