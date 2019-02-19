ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر في دور ال16 من دورى ابطال اوروبا 2019

ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر , دور ال16 الادوار الاقصائية دوري ابطال اوروبا 2019 مرحلة الذهاب , في اطار باقي مباريات مرحلة الذهاب من دور ال16 من دوري ابطال اوروبا سنكون علي موعد مع مباراة قوية وهامة ستجمع بين ليفربول وبايرن ميونخ مباشر في مباراة ستقام علي ملعب الانفيلد معقل ليفربول التاريخي, بث مباشر ليفربول وبايرن ميونخ.

المباراة اليوم ستكون قوية وحماسية بين الفريقين الكبيرين اصحاب الخمس القاب من تلك البطولة الاوروبية في اطار صراع الفريقين من اجل العودة من جديد لمنصات التتويج الغائبين عنها منذ فترة طويلة , ويسعي المدير الفني الالماني يورجن كلوب الذي خسر نهائي تلك البطولة رفقة دورتموند امام البايرن من قبل يسعي الي تحقيق الانتصار في مباراة اليوم رغم غياب فان دايك افضل لاعبي الفريق واحد افضل المدافعين في العالم للايقاف ويغيب ايضا عن بايرن ميونخ اللاعب الالماني توماس مولر هداف الفريق لحصوله علي بطاقة حمراء في اخر مواجهة للبايرن في المجموعات.

ليفربول قد احتل الوصافة في مجموعته بعد ان فاز في ثلاث مباريات وتلقي ثلاث هزائم ليعبر الفريق بصعوبة علي حساب نابولي الي ذلك الدور في المقابل نجح بايرن ميونخ في الحصول علي صدارة مجموعته بكل سهولة ويسر ونجح في حصد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين حيث لم يتلقي اي هزيمة في البطولة حتي الان رغم المستوي المتذبذب للفريق الالماني في البطولة المحلية او الاوروبية عكس ليفربول الذي يقدم موسم مبهر في البطولة الانجليزية.