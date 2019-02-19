نتائج الثالث المتوسط -نتيجة تمهيدي الثالث المتوسط بالعراق 2019 | موقع وزارة التربية العراقية...

استعلام نتائج الثالث المتوسط ، نستعرض معكم الآن عبر موقعنا عرب فور نيوز نتائج الصف المتوسط أهم النتائج العربية منها نتائج إمتحانات المتوسط التمهيدي لنصف العام الدراسي2019/2018 بالعراق، حيث نقدم نتائج الثالث المتوسط من خلال موقعنا بجميع عموم محافظات دولة العراق الشقيق، حيث بدأت دولة العراق، الإعلان الرسمى عن بعض نتائجها للسادس الابتدائي في بعض المحافظات العراقية التى أنهت إمتحاناتهم خلال الفترة الماضية، من خلال موقعها الإلكترونى الخاص بوزارة التربية العراقية، بكل سهولة ويسر وشفافية، حتى توفر على الطلاب وأولياء أمورهم عناء الذهاب إلى المدرسة للإستعلام عن النتائج لمختلف المراحل الدراسية.

نتائج المتوسط التمهيدي 2019

أعلن وأكد معاون مدير التقويم والامتحانات في وزارة التربية العراقية “نعمة حربي” عن كافة إستعدادت الوزارة لانطلاق امتحانات الثالث المتوسط لجميع الطلاب على مستوى العراق، حيث جهزت الوزارة الجو المناسب داخل اللجان الامتحانية لإستقبال الطلاب صباح يوم الأحد 3 فبراير 2019، كما قامت بالإشراف الشامل على وضع الأسئلة إمتحانات بالشكل المناسب لمستوى الطلبة العلمي، مع مراعاة الفروق الفردية بين طلاب الثالث المتوسط.

إستعلم عن امتحانات التمهيدي للثالث المتوسط بالعراق

يترقب الطلاب إعلان نتائج شهادة الثالث المتوسط بمختلف الدراسات العربية والكردية والتركمانية والأجنبية، على مستوى جميع محافظات العراق، لعامها الدراسي 2019/2018، حيث قررت وزارة التربية العراقية وضع النتيجة لجميع طلاب بالعراق عبر موقعها الرسمي عبر شبكة الإنترنت، لتعلن مباشرة للطلاب فور اعتمادها من وزير التربية العراقية محمد إقبال الصيدلي، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد لجميع الدفاتر الامتحانية للطلاب

هنا روابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2019

تظهر نتائج الثالث المتوسط بالعراق على اكثر من موقع إلكتروني مشهور بالعراق ونحن نتابع معكم ظهور النتيجة خلال الايام القادمة

سيتم تفعيل جميع روابط نتائج الثالث المتوسط لكل محافظات العراق، تباعاً وفور إعلانها على موقع وزارة التربية العراقية فقط تابعنا وسجل رابط المقال في المفضلات في متصفحك للعودة إليه لمعرفة نتيجة الثالث المتوسط التمهيدي بالعراق 2019، وسجل رقم جلوسك واسم مدرستك واسم محافظتك فى تعليق لكى ارد عليك بالنتيجة فور اعلانها وكن اول من يعرف نتيجته.

أنهى أبنائنا الطلاب بالمتوسط في العراق إمتحانات الشهادة المتوسطة بمختلف المناهج، وينتظر معنا الطلاب أولياء الأمور نتيجة الصف الثالث المتوسط على مستوى محافظات العراق للفصل الدراسي الأول 2019/2018 بفارغ الصبر.

حتى الآن لم يتم الاعلان عن موعد نتيجة التمهيدي الثالث المتوسط 2019، ولكن نحن دائمًا نعمل على متابعة الصفحات التي تهتم بنتيجة طلاب العرب سواءً السادس الابتدائي أو الثالث المتوسط أو السادس الاعدادي.

#عاجل

انتظروا اعلان نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2019 قريبا بجميع محافظات العراق خلال الايام القادمة.

اعلان النتائج الثالث المتوسط 2019

لم تردنا أية أخبار حتى الآن حول الموعد المحدد لظهور نتائج الثالث المتوسط في العراق 2019، وسنتابع معكم أي أخبار حول نتيجة الثالث المتوسط 2019.

نتيجة الثالث متوسط العراق 2019

نتابع رفع نتائج الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط لجميع المحافظات / الدور الأول للعام الدراسي 2019/2018

نتائج الصف #الثالث_المتوسط لمعرفة النتيجة أكتب المعلومات التالية

١- أسم الطالب أو الرقم الإمتحاني

٢- أسم المدرسة

٣- أسم المحافظة

مازلنا نتابع معكم نتائج الثالث المتوسط فى عموم المحافظات العراقية