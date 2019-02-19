“الحكومة” تكشف عن حقيقة تخصيص “سيريال نمر” لطلاب الصف الأول الثانوي يحصل...

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتأكد من الأنباء التي تتردد على وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بأنه على غطاء أجهزة التابلت يوجد رقم مسلسل، يتاح من خلاله الامتحان للطلاب، وفي حالة اختلافه يؤدي الطالب الامتحان باسم طالب آخر.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أن الامتحان سيكون متاح على الجهاز من خلال بنك الأسئلة، والتي يتم إرسالها للتابلت مباشرة في الموعد المقرر للامتحانات.

وأضافت الوزارة، أن السيريال نمبر الموجود على الأجهزة يهدف إلى تتبع الجهاز في حالة سرقته أو ضياعه، ولا علاقة له بالامتحانات، وأن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، وتستهدف قلق الطلاب، وإثارة البلبلة حول منظومة التعليم الجديدة.

وأشارت الوزارة، أن نظام الامتحانات الإلكترونية على التابلت يكون نظام فني تكنولوجي، ويخضع للحماية ضد محاولات الاختراق.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه تم الانتهاء فعليًا من توزيع أجهزة التابلت على كافة المديريات التعليمية المستهدفة بالمرحلة الأولى دون أي مشاكل.

وتناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من أنباء، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر المعلومات للتأكد منها، حتى لا تؤدي إلى إثارة البلبلة، وتؤثر سلبًا على المنظومة التعليمية.