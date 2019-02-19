نقدم لكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19-2-2019 في المصانع والشركات تحديث أولي، حيث نقوم بتقديم جداول لجميع أسعار شركات الحديد ومصانع الأسمنت داخل السوق المصري، ونقوم بتحديث الجداول أولا بأول عند وجود أي تغير في الأسعار، وتشهد أسعار الحديد والأسمنت في مصر حاله من التذبذب بعد قرار الحكومة المصرية بتعويم سعر الدولار، فأصبح المتحكم في سعر الحديد هو سعر البليت وهو المكون الرئيسي لعملية تصنيع الحديد ويتم استيراده بالعملة الخضراء من الخارج.

أما أسعار الأسمنت فهي في ارتفاع مستمر بسبب زيادة تكلفة الإنتاج بعد رفع أسعار المحروقات وقله المعروض في سوق المصري، كان سعر طن الأسمنت قد وصل إلي أعلى قيمة له خلال شهر أبريل الماضي بعد توقف مصانع العريش عن العمل، حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 1300 جنيه ثم عاد لينخفض مرة أخرى مع افتتاح مصنع بني سويف الجديد، وزيادة المعروض في السوق المصري.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19-2-2019

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تواصل أسعار الحديد حالة من الاستقرار داخل الأسواق بعد اَخر هبوط لها بقيمة 300 جنيه في جميع المصانع، وذلك بسبب انخفاض سعر البليت عالمياً خلال الفترة الحالية، أما بالنسبة لسعر الأسمنت فتشهد حاله من الارتفاع التدريجي حيث ارتفع السعر مرتين خلال شهر أكتوبر، وصرح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء أن السبب في الارتفاع المتواصل لسعر الأسمنت زيادة تكلفة الإنتاج، وكذلك نقص المعروض في السوق، ونقدم لكم من خلال هذه الجداول سعر الحديد والأسمنت اليوم في جميع المصانع والشركات.

أسعار الحديد اليوم

يشهد سعر الحديد في مصر حاله من الثبات في الأسعار وذلك مع استقرار سعر البليت عالمياً، ومن المتوقع انخفاض أسعار الحديد خلال الفترة القادمة مع فتح باب الاستيراد، وبلغ سعر طن الحديد اليوم 11400 جنيه في غالبية مصانع الحديد المصرية، أما أعلى سعر طن للحديد في مصر فكان من نصيب مصنع حديد عز بسعر 11720 جنيه.

المصنع اسم المنتج السعر بالجنيه المصري المصريين المصريين 11600 بشاي بشاي 11600 عز عز عز الدخيلة 11600 11600 الجارحي الجارحي 10150 الكومي الكومي 11430 العتال العتال —— المراكبي المراكبي 11550 العشري العشري 11500 الجيوشي الجيوشي 11500 مصر ستيل مصر ستيل 11500

أسعار الأسمنت اليوم

تشهد أسعار الأسمنت في مصر حالة من الارتفاع التدريجي، على عكس المتوقع خصوصاً مع افتتاح مصنع الجيش ببني سويف، وارجع أصحاب المصانع أسباب الارتفاع إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الشحن والنقل، وقد بلغ سعر طن الأسمنت اليوم في مصنع السويدي 840 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الأسمنت في معظم المصانع المصرية.

المصنع اسم المنتج السعر تسليم أرض المصنع السويدي السويدي 840 جنيه أسمنت مصر بني سويف مصر بني سويف 810 جنيه أسمنت طرة طرة 830 جنيه أسمنت حلوان حلوان 830 جنيه السويس للأسمنت السويس 805 جنيه أسمنت العريش العسكري 830 جنيه أسمنت سيناء سيناء 830 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 820 جنيه أسمنت أسيوط المهندس _______ الشركة العربية للأسمنت النصر المسلح 815 جنيه 835 جنيه

تحديث: أسعار الحديد والأسمنت اليوم



استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19-2-2019 في جميع المصانع والشركات، حيث سجل سعر الحديد اليوم بداخل مصنع حديد الجيوشي بقيمة 11500 جنيه، وبلغ سعر الطن بمصنع الجارحي مبلغ 10150 جنيه، بينما سجل سعر الأسمنت اليوم بداخل الشركة العربية للأسمنت المسلح 835 جنيه النصر 815 جنيه، وبداخل شركة السويدي 840 جنيه مصري، لمعرفة كافة التفاصيل لحظة بلحظة عن سعر الحديد والأسمنت اليوم تابعونا.

نرحب بتعليقاتكم لتوقعاتكم لأسعار الحديد والأسمنت خلال الأيام القادمة.