“الحكومة” تكشف عن حقيقة اعتزامها زيادة رسوم النظافة على الفواتير

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك لقاءات واجتماعات تنعقد بين وزارة البيئة ووزارة الكهرباء، لدراسة اقتراح تحصيل رسوم النظافة بدلًا من الكهرباء، وقيام وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء مصانع لتدوير القمامة.

وأضافت المصادر، أنه من المترقب التعاقد مع شركة جديدة تتولى جمع القمامة من المنازل والشوارع والمنشآت العامة والخاصة.

وأنه من المقترح زيادة قيمة تحصيل الرسوم، لتبدأ من 10 جنيه إلى 30 جنيه.

جديرًا بالذكر، أن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، قد أكد من خلال تصريحات سابقة له أن الوزارة تقوم بتحصيل نصف مليار جنيه سنويًا لرسوم النظافة التي يتم تحصيلها على فاتورة الكهرباء، وأنه من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ 5 أضعاف ليصل إلى 2 أو 3 مليار جنيه، وتحصيل رسوم النظافة من خلال فواتير الكهرباء من المنازل والمحلات التجارية، ليكون هناك مبلغ خاص بمنظومة النظافة الجديدة وهو 7.7 مليار جنيه.

وأكد وزير الكهرباء، أن سبب جمع تكلفة القمامة على فاتورة الكهرباء يعود إلى أن الكهرباء هي أكثر منظومة تحتوي على بيانات المواطنين وسكنهم.

وأشارت الوزارة، أن متوسط ما يتم تحصيله من المنازل قليل جدًا، وأن الوزارة لديها عجز، وما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء السنوية تصل إلى 40 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة، أنه تم التوصل لاتفاق مع وزارة البيئة على تعريفة شراء ما يتم توليده من الكهرباء عبر طريق التوليد من المخلفات، وذلك ب103 قرش، وذلك يعد أكثر من التكلفة الحقيقة.