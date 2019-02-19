“هنا” جميع روابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2019 التمهيدي جميع المحافظات عبر موقع ناجح...

نتائج الثالث متوسط 2019 التمهيدي، متابعينا عبر موقعكم عرب فور نيوز، نقدم لحضراتكم روابط مباشرة للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019، والتي أوشكت على الظهور خلال الأيام القادم عبر العديد من المواقع الإلكترونية، ومنها موقع ناجح، وموقع النجاح، والسومرية نيوز، وغيرها من المواقع المختصة بالشأن التعليمي بالعراق.

هنا روابط نتائج الثالث متوسط 2019

نتائج الثالث متوسط 2019 التمهيدي

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتائج الثالث متوسط التمهيدي بالعراق 2019، حيث لم تحدد وزارة التربية العراقية عن موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2019 حتى الآن رغم مرور وقت كبير منذ انتهاء الامتحانات.

وقد أشارت بعض المصادر داخل وزارة التربية العراقية إلي أن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2019 سيتم الإعلان عنها يوم الأحد أو الإثنين القادم عبر موقع وزارة التربية العراقية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وكذلك اعتماد النتيجة من الدكتور محمد إقبال الصيدلي وزير التربية العراقية.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2019 جميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط جميع المحافظات 2019نتائج الثالث متوسط الدور الثاني

روابط نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الثالث

نقدم لكم من خلال المقال روابط مباشرة لنتائج الثالث متوسط 2019 العراق جميع المحافظات، حيث سيتم رفع الروابط لكل محافظة على حده بمجرد ظهور النتائج مباشرة.

موقع ناجح

موقع النجاح

موقع وزارة التربية العراقية

وسنواصل متابعتنا المستمرة لإعلان نتائج طلاب المتوسط 2019 بكافة المحافظات العرافية، وعرضها على حضراتكم أولاً بأول.