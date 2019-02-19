نقدم لكم سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 19-2-2019 في البنوك الرسمية والسوق السوداء، يعيش الدولار الأمريكي حالة من الارتفاع التدريجي الطفيف في البنوك المصرية منذ شهرين، وذلك بعد الانخفاض المفاجئ له في شهر فبراير الماضي ووصول سعرة إلى 16 جنيه، وذلك في فترة العطلة الرسمية للمصانع بالصين وتوقف حاله الاستيراد التي يعتمد عليها السوق المصري بشكل كبير، وننشر لكم من خلال هذا المقال سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة من خلال جدول محدث عند وجود أي تغير في الأسعار، وكذلك أعلى سعر للشراء، وأقل سعر لبيع العملة الخضراء.

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 19-2-2019

بلغ متوسط أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية بين 17.62 جنيه إلى 17.72 جنيه، ويشهد سعر الدولار حالة من الارتفاع حيث أن الأسعار في ارتفاع مستمر، ولكن الارتفاع طفيف جداً، وبلغ سعر الشراء في بنك مصر اليوم 17.49 جنيه، بينما كان سعر البيع 17.59 جنيه، وفيما يلي جدول بسعر صرف الدولار اليوم في كل البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.53 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 17.59 البنك الأهلى اليونانى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الكويت الوطني NBK 17.53 17.63 9 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 13 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.53 17.63 15 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.53 17.63 8 ساعات بنك قناة السويس 17.53 17.63 11 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.53 17.63 11 ساعة بنك عودة 17.53 17.63 12 ساعة المصرف العربى الدولى 17.52 17.62 16 ساعة بنك المشرق 17.52 17.62 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.52 17.62 12 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.52 17.62 11 ساعة بنك التنمية الصناعية 17.52 17.62 5 أيام كريدى أجريكول 17.51 17.61 يومين بنك البركة 17.51 17.61 4 أيام المصرف المتحد 17.51 17.61 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.51 17.61 يوم واحد بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 14 ساعة بنك بلوم 17.51 17.61 4 أيام البنك العقاري المصري العربي 17.50 17.60 يوم واحد البنك المركزى المصرى 17.50 17.63 9 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 17.49 17.59 4 أيام بنك الإسكندرية 17.49 17.59 4 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.49 17.59 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 4 أيام البنك الأهلي المصري 17.49 17.59 4 أيام بنك مصر 17.49 17.59 4 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 4 أيام

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم

بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الدولار في فبراير من عام 2016، اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات والقوانين للقضاء على السوق الموازية، وقد نجحت في ذلك بشكل كبير، حيث أصبح سعر الدولار في السوق السوداء قريب جداً من السعر في البنوك المصرية، ويكاد يكون الفارق شبه معدوم، حيث أصبح الفارق بين سعر البنك والسوق الموازية من 5 إلى 10 قروش، وأصبحت حالة هبوط أو صعود السعر مرتبطة بسعر صرف الدولار في البنوك.

سعر الدولار الجمركي 2019

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الحالي عن استمرار تخفيض قيمة الدولار الجمركي وذلك سعياً من الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية من خفض سعر السلع المستوردة ولو بشكل طفيف، وكان قد تم خفض السعر إلى 16 جنيه من قبل الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية الأسبق، ثم استمر القرار بعد تعيين الدكتور محمد معيط وزيراً للمالية، وعادة ما يمثل سعر الدولار الجمركي 90% من أسعار الدولار في البنوك المصرية.

المصرية. قرار جديد بشأن سعر الدولار الجمركي حيث قررت وزارة المالية المصرية تحرير سعر الدولار الجمركي لجميع السلع التي تندرج تحت مسمى السلع الاستفزازية أو الترفيهية، حيث تم تحرير السعر إلى 17.97 جنيه، وتشمل هذه السلع السجائر، والصابون، وأدوات النظافة الشخصية، والبرفانات، وأدوات التجميل والمكياجات، والهدايا ولعب الأطفال، والصابون، والأدوات المنزلية والكهربائية، وبعض أنواع الأسماك والفاكهة.

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ثبت سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-2-2019 في أغلب تعاملات البنوك المصرية، بينما شهد السعر ارتفاعاً تدريجياً في بعض البنوك، حيث سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.53 للشراء، وسجل سعر البيع 17.63 جنيه، بينما سجل السعر في البنك العقاري المصري العربي للشراء 17.50، و17.60 بيع، وتعد آلية العرض والطلب هي الآلية الأساسية لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، ويتأثر بسعر الدولار الكثير من المعاملات اليومية، والتعاملات وعلى رأسهم المعدن الأصفر، تابع آخر التحديثات عن سعر الدولار اليوم أولاً بأول.

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نرحب بتعليقكم بتوقعاتكم لسعر صرف الدولار في البنوك الفترة المقبلة.