تعرف على نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بطولة كأس الاتحاد

يستضيف اليوم نادي تشيلسي نادي مانشستر يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي الدور الخامس في الدور ثمن النهائي من البطولة، ويأمل مشجعي الفريقين أن يفوز فريقهم في مباراة اليوم، وينطلق الفائز في مباراة اليوم إلى الدور القادم من البطولة القوية، لذا يلعب كل فريق بحذر شديد خوفاً من الهزيمة والخروج.

يلتقي الفريقين في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية والحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات، كما سيتم نقل اللقاء عبر قنوات بي إن سبورت حيث القناة الثانية بتعليق رؤوف خليف.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

وقد تقابل الفريقين في 59 مباراة كان الفوز من نصيب تشيلسي في 23 مباراة بينما كان الفوز حليفاً لليونايتد في 18 مباراة، وتعادل الفريقان في 18 مباراة فيما بينهما حتى مباراة اليوم.

نتيجة اللقاء: