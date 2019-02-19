روابط نتائج التمهيدي… نتائج السادس الابتدائي والسادس الإعدادي والثالث المتوسط 2019

نتائج التمهيدي بكافة المحافظات العراقية للسادس الإعدادي والثالث المتوسط والسادس الابتدائي التمهيدي للعام الدراسي 2019/2018، حيث يترقب طلاب التمهيدي الآن رفع نتائجهم عبر المواقع المباشرة لإستخراج نتائج بالعراق، بعد أن انتهت امتحانات نصف العام بعموم المحافظات العراقية يوم الاثنين 11فبراير 2019، بكافة الأقسام والدراسات العربية والكردية.

نتائج السادس الإعدادي التمهيدي بالعراق 2019

أنهي طلاب السادس التمهيدي الإعدادي امتحاناتهم بكافة الأقسام أحيائي وتطبيقي والأدبي، على مستوى كافة الدراسات بالعراق، في أجواء مناسبة، يتم الآن أعمال الكنترولات على مستوى كافة المحافظات العراقية، لكي يتم رفع كافة نتائج بصيغة pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية.

موقع وزارة التربية العراقية

٨ ساعات ·

#عاجـــــــــل_وحصريــــآ

#نتائج السادس اعدادي يوم الخميس المقبل

المصدر مركز فحص الدراسة الاعدادية

الدخول ب3 مواد فقط لطلبة الخارجي سيتم نشر النتائج على قناتنا على التلغرام :: https://t.me/iraqmoedu موقع وزارة التربية العراقية عبر الفيس بوك، لمتابعة لكافة أخبار نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2019.

الاستعلام عن نتائج التمهيدي السادس الابتدائي

المحافظات التي ظهرت بها نتائج السادس الابتدائي حتى اللحظة هي:

روابط نتائج التمهيدي للعام الدراسي 2019