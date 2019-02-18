تراند اليوم : ماتش مصر المقاصة Vs وادي دجلة بث مباشر 18-2-2019 (الاسطورة اون لاين بث مباشر) مشاهدة مباراة مصر...

ماتش مصر المقاصة Vs وادي دجلة بث مباشر 18-2-2019 (الاسطورة اون لاين بث مباشر) مشاهدة مباراة مصر المقاصةووادي دجلة "اون سبورت" بجودة عالية كورة اون لاين، من المقرر أن تبدأ بعد قليل مباراة الساخنة بين كل من نادي مصر المقاصة و وادي دجلة، على ارض ملعب ستاد المقاولون العرب ، ضمن مباريات الدوري المصري (الأسبوع 23).

حيث يتم نقل المباراة بث مباشر وحصري على قناتي ON Sport 1 + Nile Sport ، بتعليق المعلقين الرياضيين محمد عزمي (ON) + لؤي رشاد (Nile) .

موعد المباراة :

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .