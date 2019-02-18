تراند اليوم : WWE فيديو وصور .. نتائج عرض اليمنيشن تشامبر 2019 || ملخص نتائج عرض اليمنيشن تشامبر الإثنين 18 فبراير...

محبي ومتابعي المصارعة الحرة WWE ، ونزالات عرض اليمنيشن تشامبر، ننشر لكم الوم ملف نتائج عرض اليمنيشن تشامبر، وفيديو عروض ونزالات اليمنيشن تشامبر 2019 كاملة بالصور والفيديو .

انتهى عرض اليمنيشن تشامبر 2019 بعد ليلة مليئة بالاثارة شهدت الكثير من النزالات و النتائج التي نعرضها لكم في الموضوع التالي:

العرض التحضيري :

بودي ميريفي يحافظ على لقب الوزن المتوسط

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العرض الأساسي :

ساشا بانكس و بايلي تصبحان أول بطلتين للقب زوجي السيدات

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ذا أوسوس يفوزان بلقب سماكداون للزوجي

فيديو – صور

فين بالور ينتصر و يصبح بطل الانتركونتننتال الجديد

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روندا راوزي تفوز على روبي رايوت و تحافظ على لقب سيدات راو بعدها تتعرض هي و شارلوت فلير التي كانت حاضرة خارج الحلبة لهجوم عنيف من بيكي لينش.

فيديو – صور

بارون كوربن ينتصر على برون سترومان بمساعدة درو ماكنتاير و بوبي لاشلي

فيديو – صور

دانيال براين يحافظ على لقب WWE بعد انتصاره في اليمنيشن تشامبر

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