تراند اليوم : WWE فيديو وصور .. نتائج عرض اليمنيشن تشامبر 2019 || ملخص نتائج عرض اليمنيشن تشامبر الإثنين 18 فبراير...

محبي ومتابعي المصارعة الحرة WWE ، ونزالات عرض اليمنيشن تشامبر، ننشر لكم الوم ملف نتائج عرض اليمنيشن تشامبر، وفيديو عروض ونزالات اليمنيشن تشامبر 2019 كاملة بالصور والفيديو .
انتهى عرض اليمنيشن تشامبر 2019 بعد ليلة مليئة بالاثارة شهدت الكثير من النزالات و النتائج التي نعرضها لكم في الموضوع التالي:
العرض التحضيري :
بودي ميريفي يحافظ على لقب الوزن المتوسط
العرض الأساسي :
ساشا بانكس و بايلي تصبحان أول بطلتين للقب زوجي السيدات
ذا أوسوس يفوزان بلقب سماكداون للزوجي
فين بالور ينتصر و يصبح بطل الانتركونتننتال الجديد
روندا راوزي تفوز على روبي رايوت و تحافظ على لقب سيدات راو بعدها تتعرض هي و شارلوت فلير التي كانت حاضرة خارج الحلبة لهجوم عنيف من بيكي لينش.
بارون كوربن ينتصر على برون سترومان بمساعدة درو ماكنتاير و بوبي لاشلي
دانيال براين يحافظ على لقب WWE بعد انتصاره في اليمنيشن تشامبر
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