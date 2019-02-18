تراند اليوم : موعد مباراة ليفربول القادمة في دوري الابطال .. مشاهدة ليفربول والبايرن 19-2-2019نهائي دوري أبطال...

مباراة ساخنة للغاية ضمن نهائي مباريات دوري الابطال للعام 2019 ، حيث يلتقي غدا الثلاثاء 19-2-2019 ، في مباراة قوية للغاية بين كل من ليفربول و بايرن ميونخ، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا (دور الـ 16 (مباراة ذهاب)) المقامة على ارض ملعب آنفيلد، حيث تم نقل المباراة بث مباشر عبر قناة بي ان سبورت 2 ، بتعليق المعلقين الرياضي حفيظ دراجي + علي محمد علي .

موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

رابط مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر من خلال الرابط التالي .