تراند اليوم : موعد مباراة ليفربول القادمة في دوري الابطال .. مشاهدة ليفربول والبايرن 19-2-2019نهائي دوري أبطال...

مباراة ساخنة للغاية ضمن نهائي مباريات دوري الابطال للعام 2019 ، حيث يلتقي غدا الثلاثاء 19-2-2019 ، في مباراة قوية للغاية بين كل من ليفربول و بايرن ميونخ، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا (دور الـ 16 (مباراة ذهاب)) المقامة على ارض ملعب آنفيلد، حيث تم نقل المباراة بث مباشر عبر قناة بي ان سبورت 2 ، بتعليق المعلقين الرياضي حفيظ دراجي + علي محمد علي .
موعد المباراة :
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
رابط مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر من خلال الرابط التالي .