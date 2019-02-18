نقدم لكم اسماء بنات جديدة 2019 ومعانيها ونبدأ معكم بالاسماء الدينية المستوحاه من القرآن الكريم، إذ ينادى العبد يوم القيامة باسمه واسم أبيه ولذلك يوصي الرسول بإحسان اختيار مولوده، ونتناول معكم معاني اسماء بنات دينية من القرآن الكريم واسماء بنات من اللغة العربية مع توضيح معانيها.
اسماء بنات دينية
نستكمل معكم اسماء بنات ونتطرق معكم اسماء بنات دينية مع ذكر معانيها، خاصة مع بحث الكثير من الآباء والأمهات عن معنى الاسم قبل تسمية بناتهم به، ونتناول معكن اسماء بنات دينية من القرآن الكريم مع ذكر معانيها.
- آيات: يعنى اسم آيات العلامات.
- أفاق: تعنى الرجوع من الغفلة.
- تقوى: تعنى الصلاح والعبادة.
- جهاد: النضال والجهاد في سبيل الحق.
- رحمة: يعود الاسم إلى صفة من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
- جنات: تعنى الحديقة.
- بيان: تعنى الغزال لسرعته وخفة حركته.
- حنان: تدل على العطف والحنان.
- آلاء: تدل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
- إحسان: تقديم المعروف والحسنات.
- إخلاص: تعنى الصدق.
- حسنات: تدل على المعروف.
- خلود: تشير إلى الدوام واستمرار العيش.
- رحيق: تشير إلى الرحيق الخالص.
- تسنيم: تدل على اسم عين ماء في الجنة.
- سلوى: تعنى ما ينسيك عن الأحزان.
- مودة: تعنى الألفة والمحبة.
- نور: تعنى الهداية المشرقة.
- شفاء: تعنى السلامة من المرض أو الداء.
- صباح: تعنى الغلام الجميل.
- لؤلؤ: تعنى الصفاء والبريق.
- استبرق: تشير إلى المنسوج بماء الذهب.