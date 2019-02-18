شوف مواعيد عرض مسلسل “أبو العروسة الحلقة 94 الجزء الثاني” بث مباشر على دى ام سى دراما...

نعرض عليكم موعد عرض مسلسل “أبو العروسة الجزء الثاني” الحلقة 94، فأصبح السؤال الذي يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي أو محركات البحث هو مواعيد عرض مسلسل “أبو العروسة 2” والموعد المؤكد الذي سينطلق فيه مسلسل أبو العروسة في ثوبه الجديد، حيث أنه أصبح من أهم المسلسلات العربية التي حازت على إعجاب الجماهير المصرية والعربية في كل مكان، واستطاع المسلسل في فترة عرضه أن يحصل على نسبة مشاهدة كبيرة.

مازال مسلسل ابو العروسه الموسم الثانى يحصد أعلى نسبة مشاهدة بين الجماهير العربية برغم اقتراب حلقاته على مائة حلقة ولم يمل الجمهور ومن كثرة الحلقات.

مواعيد مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني

هنا مواعيد عرض مسلسل “أبو العروسة 2” من خلال هذا التقرير الشامل. مواعيد مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني

سنوفر لكم اليوم مواعيد مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني الذي قام ببطولته نخبة من أهم نجوم الفن في الوطن العربي، وعلى رأسهم الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، والفنانة نرمين الفقي والفنانة رانيا فريد شوقي ونجم الغناء مدحت صالح بالإضافة إلى نخبة من أهم النجوم الشباب وعلى رأسهم محمود حجازي وكارولين عزمي وأماني كمال وولاء الشريف.

وقد قام بتأليف هذا المسلسل المؤلف هاني كمال وأخرجه المخرج العبقري كمال منصور.

وتدور أحداث المسلسل حول إثارة العديد من المشاكل الاجتماعية الموجودة لدى أغلب الأسر المصرية وإن لم يكن جميعها، فهي تتناول حياة الأسر التي تندرج تحت بند الأسر المتوسطة والذين يعيشون حياة طبيعية مع أنفسهم ومع أولادهم.

بالإضافة إلى بعض القضايا الشبابية المنتشرة في الوقت الحالي في مختلف الفئات والأوساط الاجتماعية.

القنوات الناقلة لمسلسل “أبو العروسة 2”

ويمكن مشاهدة الجزء الثاني من مسلسل أبو العروسة من خلال شاشة قناة دي إم سي DMC من السبت إلى الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً والساعة الحادية عشر مساء على قناة دي ام سي دراما ايضا من السبت للاربعاء.

أبو العروسة 2 على قناة DMC أبو العروسة على شاشة قناة DMC دراما العرض الأول ◀️ الساعة 8:00 مساءا

الإعادة الأولى ◀️ الساعة 3:00 بعد منتصف الليل

إعادة ثانية◀️ الساعة 12:30 ظهرا عرض أول◀️ الساعة 11 مساءا

إعادة◀️ تمام الساعة 9:00 صباحا

إعادة ثانية ◀️ الساعة 3:00 مساءا

بالإضافة إلى أن المسلسل سيُذاع على شاشة قناة دي إم سي دراما من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويُعاد في الثامنة صباحًا في اليوم التالي.

مشاهدة بث مباشر “ابو العروسة 2” الحلقة الرابعة والتسعون

تعرض الحلقة 94 من مسلسل ابو العروسه الجزء الثاني يوم الأحد 17 فبراير 2019 فى الأوقات السابق ذكرها ويمكن متابعة البث المباشر لقنوات دي إم سي كما يمكنك اليوم مشاهدة مسلسل ابو العروسة الموسم الثانى من خلال الرابط التالى◀️◀️ رابط مشاهدة مسلسل ابو العروسه الجزء الثانى Abu El 3rosa Season 2 على ام دى سي دارما.

تردد قناة DMC الناقلة لمسلسل ابو العروسة الموسم الثانى

يستقبل تردد قناة دي ام سى على النايل سات

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ 11448 27500 أفقى H 5/6

تردد قناة DMC Drama على القمر المصرى نايل سات

تردد معدل الترميز استقطاب fec 11448 27500 أفقى H 5/6

مشاهدة مسلسل ابو العروسه الجزء الثانى

بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل “أبو العروسة” هاه يا تى الجزء الثانى بمزيد من النجاح فقد استطاع الجزء الثاني من مسلسل ” أبو العروسة”، إزاحة فيديو الفنان محمد رمضان بأغنية “مافيا” من صدارة قائمة المحتويات الرائحة بموقع اليوتيوب وهو المسمى ب “ترند يوتيوب” .

ويشارك في بطولة الجزء الأول والثاني، الفنان سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ونرمين الفقي، وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين.