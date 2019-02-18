تراند اليوم : فنون مصر تستشعر الحرج بسبب دور منى فاروق في “قيد عائلي”

راود الكثير من المتابعين للأعمال الدرامية أفكار حول مشاركة الفنانة منى فاروق في مسلسل “قيد عائلي” الذي ما زال قيد التصوير حتى الآن، على أن يتم عرضه في شهر مارس المقبل على فضائية سي بي سي، حيث أن منى فاروق لم تستكمل تصوير دورها حتى تم القبض عليها في قضية الفيديوهات الجنسية، وعليه توجب على صناع العمل حذف دورها من المسلسل أو تصوير الدور بممثلة جديدة.

ولم تجيب الشركة المنتجة أو أي من صناع العمل على هذا السؤال حتى الآن ولعل الشركة سوف تتخذ المسار الثاني وهو استبدال الفنانة منى فاروق بممثلة أخرى لكن الشركة لم تصرح بذلك علانية حتى لا يتعاطف الجمهور معها وتظهر الشركة أن لم تقف بجانبها في قضيتها التي اتهمت فيها مؤخرا.

وقد كتب مؤلف المسلسل محمد رجاء تدوينة له على حسابه الخاص بوقع التواصل الاجتماعي توضح بأن الشركة ستقوم بتصوير الدور بممثلة أخرى، حيث قال ” لأعزائي الصحفيين .. اللي كلمني واللي لسة مكلمنيش .. علشان التليفون من امبارح مبطلش .. أنا مؤلف مسلسل قيد عائلي ومسئوليتي كتابة الشخصيات بصرف النظر عن الفنان اللي هيجسدها .. وأنا مش من نوع المؤلفين اللي بيبات ف اللوكيشن وشركة الإنتاج وبيبقى على رأس المخرج إحتراما لشغله والاتفاقات اللي حصلت بينا قبل عملية التصوير .. وبناءا عليه فأنا مركز ف عملية الكتابة .. بعيدا تماما عن مجال التنفيذ .. ومعنديش أي فكرة بخصوص الفنانة “منى فاروق” أو إشتراكها ف المسلسل .. ومش من إختصاصي أرد على النوع ده من الأسئلة .. فيه شركة إنتاج وناس مسئولة عن النوع ده من التفاصيل “.