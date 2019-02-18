تراند اليوم : أول تعليق من الراقصة كاميليا على ظهورها فى قضية الفيديوهات الجنسية” (فيديو)

علقت الراقصة كامليا جاد، على واقعة ظهورها فى أحد الفيديوهات الجنسية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، فى القضية الشهيرة التى أثارت الرأى العام، لتؤكد أن من ظهر فى الفيديو ليس هى كما أدعى البعض على أنها شبيهة الفنانة رانيا يوسف.

وظهرت “كاميليا”، في فيديو عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، موضحة إنها أن الصور المتداولة لها على إنها “شبيهة رانيا يوسف” المقبوض عليها ضمن المتهمات فى القضية مع الفنانتين الشهيرتين وسيدة الأعمال لا تمسها علي الإطلاق ولكن مجرد تشابه أسماء، قائلة « لا يوجد شبه علي الإطلاق بيني وبين الراقصة التي تم القبض عليها».

وأكدت خلال الفيديو إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية، وستقوم برفع قضية علي كل موقع إخباري تداول صورها، ومن السبت المقبل سيكون هناك إجراء قانوني بخصوص هذا الموضوع.

يذكر أن قالت الراقصة لـ”القاهرة 24″: “هناك خلط بيني وبين الراقصة الحقيقة التي تم إلقاء القبض عليها، خاصة وأنها تحمل نفس الاسم، وتشبهني بشكل كبير، لكن بالطبع ليست أنا والدليل إننى أتحدث معكم الآن”.

وأكدت “كاميليا”، أنها سوف تتوجه غداً للمحامي الخاص بها وتحرك دعوى وقضية سب وقذف وتشهير، على أحد المواقع الإخبارية الإماراتية لأنه أول من نشر خبر القبض على الراقصة المقبوض عليها مع وضع صورتها الشخصية وليس شخصية المتهمة دون أن يبادر بالإعتذار وبالتوضيح.