تراند اليوم : أزمة شبيهة رانيا يوسف.. الراقصة كاميليا تقاضي ناشرى صورتها على خبر “الفيديوهات الجنسية”...

تعرضت الراقصة “كاميليا جاد” لموجة من الهجوم بعد انتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي على أخبار “شبيهة رانيا يوسف” المقبوض عليها ضمن المتهمات فى قضية الفيديوهات الجنسية مع الفنانتين الشهيرتين وسيدة الأعمال.

وقالت الراقصة لـ”القاهرة 24″: “هناك خلط بيني وبين الراقصة الحقيقة التي تم إلقاء القبض عليها، خاصة وأنها تحمل نفس الاسم، وتشبهني بشكل كبير، لكن بالطبع ليست أنا والدليل إننى أتحدث معكم الآن”.

وأكدت “كاميليا”، أنها سوف تتوجه غداً للمحامي الخاص بها وتحرك دعوى وقضية سب وقذف وتشهير، على أحد المواقع الإخبارية الإماراتية لأنه أول من نشر خبر القبض على الراقصة المقبوض عليها مع وضع صورتها الشخصية وليس شخصية المتهمة دون أن يبادر بالإعتذار وبالتوضيح.

القبض على شبيهة رانيا يوسف الراقصة كاميليا

وتابعت، “فوجئت بانتشار صوري على مئات الصفحات والمواقع الإلكترونية، وعلى الفور قمت باتصال تليفوني مع الصحفي الذي نشر الخبر ووضع صورتي عليه وطلبت منه حذف صوري من الخبر ولكنه أجابني بأن الأمر سيستغرق ساعتين زمن حتى يبلغ إدارة الموقع الموجودة بالإمارات، وبالفعل انتظرت على الأمل تصحيح الخبر وكانت الصدمة عندما أخبرني أنه لن يتم تعديل إزالة صورتي بعد صدور قرار النائب العام بحظر النشر في القضية”.

ونفت الراقصة وجود أي علاقة بينها وبين المخرج المتهم في قضية الفيديوهات الجنسية مع فنانات من داخل الوسط الفني، الأمر الذي دفعها لبث فيديو مباشر صباح اليوم عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” للحديث مع المتابعين وتوضيح الأمر لهم بأنها ليست “كاميليا” المقبوض عليها ولكن هناك تشابه أسماء فقط.

وأشارت إلي انها تعيش حالة نفسية صعبة بعد انتشار صورها على السوشيال ميديا، ولفتت إلى أنها تعرضت لخسائر مادية كبيرة حيث أن متعهدي الحفلات والأفراح قاموا بإلغاء عدد من “الأوردرات” معها بعض انتشار الأخبار المفبركة عنها، مضيفه” أنا اتظلمت وسمعتي اتشوهت ومش هسيب حقي”.

كانت قوات الأمن بوزارة الداخلية، ألقت القبض على راقصة شهيرة ضمن قائمة المتهمات في قضية الفيديوهات الجنسية الشهيرة والمتهم فيها ممثلتين وسيدة أعمال مع مخرج شهير.

ونفذت الإدارة العامة لمباحث الآداب أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، بتهمة التحريض على الفسق وممارسة الفجور بعد انتشار فيديو لها تمارس الرذيلة على مواقع التواصل الاجتماعي.