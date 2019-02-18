تراند اليوم : ميريهان حسين تتقدم ببلاغ ضد محامى قضية الفيديوهات الجنسية

تقدم محامى الفنانة ميريهان حسين ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، حمل2522 لسنه 2019 عرائض النائب العام، ضد محامى قضية الفيديوهات الجنسية.

وقال شعبان سعيد محامى ميريهان، إن الفنانة تلقت مئات المحادثات الهاتفية من زملاء وفنانين معتقدين أنه تم إلقاء القبض عليها بتلك القضية، وانتشرت هذه الشائعات ونشرتها أحد الجرائد، وأن الشاكية لسيت لها أيا علاقة بالمخرج الشهير.

وأضاف سعيد فى بلاغه، أن موكلته لم تظهر فى أى مقاطع فيديو وتتحدى المشكو فى حقهم أو غيرهما أن يظهروا أى شىء يثبت وجودها.

وفى وقت سابق غادرت الفنانة ميريهان حسين، سجن النساء بالقناطر الخيرية، اليوم الثلاثاء، بعد قضائها فترة العقوبة المقررة من قبل محكمة جنح مستأنف الهرم بالحبس أسبوعين، على خلفية إدانتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كمين الهرم”.

بدوره، كشف المحامي شعبان سعيد، محامي الفنانة ميريهان حسين أن موكلته سيتم الإفراج عنها اليوم، بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة في قسم الهرم.

وأضاف “سعيد” في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن ميريهان حسين سلمت نفسها للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لتنفيذ الحكم عليها، وعلى الفور تم ترحيلها إلى سجن النساء، نهاية يناير الماضي.

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