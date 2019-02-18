تراند اليوم : قرار عاجل من نقابة المحامين ضد منى الغضبان بسبب الفيديوهات الجنسية (بيان)

أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، مساء اليوم السبت الموافق 16فبراير بصفته رئيس لجنة القبول، قرارا بنقل منى سعيد الغضبان وشهرتها “منى الغضبان” المحامية تحت رقم236949 إلى جدول غير المشتغلين وعرض النظر لإسقاط قيدها نهائيا بجلسة مجلس النقابة العامة، الخميس الأول من مارس.

كما أمر النقيب العام بضم مستندات تجديد القيد والتحقيق فى كافة ملابسات تجديدها مع جميع المسئولين عن ذلك.

وقالت النقابة فى بيان لها انها قد افتقدت شرط حسن السمعة بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة

جدير بالذكر أن قاضي المعارضات، جدد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية الفيديوهات الجنسية.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على مني الغضبان، بعد أن أثبتت التحريات تورطها في الفيديوهات الجنسية، التي كان من ضمن ابطالها الفنانتين ” منى فاروق وشيما الحاج”.

وأمرت بحبسها 4 أيام، على ذمة التحقيقات فى قضية الفيديوهات الجنسية، بعد ساعات من تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى ذات القضبة

يُذكر أن الغضبان، سيدة أعمال حاصلة على شهادة ليسانس الحقوق، ودكتوراه في الصحه النفسيه من جامعه نيويورك.

وسفيرة في الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية، كما تعمل “لايف كوتشينج” ومدربة وعي أنثوي وأستشاري علاقات زوجية وأسرية ونفسية وقد أثيرت قضية الفيديوهات الجنسية، عقب إلقاء القبض على منى فاروق وشيما الحاج ولحق بهن القبض على مني الغضبان خلال الساعات الماضية.

قرار سامح عاشور